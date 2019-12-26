26 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Беларусбанк с 20 февраля прекратит прием и отправку переводов в системе BLIZKO, сообщает БЕЛТА со ссылкой на сайт банка.

"С 20 февраля 2020 года Беларусбанк прекращает совершение операций по отправке и выплате международных денежных переводов в системе BLIZKO", - сказано на сайте банка.

BLIZKO - российская система денежных переводов. Через нее можно отправлять деньги в трех валютах: российских рублях, долларах и евро. На территории Беларуси переводить деньги через эту систему можно было в Беларусбанке.-0-