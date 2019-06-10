Беларусбанк с начала года направил на поддержку МСП более Br700 млн

10 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. ОАО "АСБ Беларусбанк" с начала года направило на финансирование инициатив малого и среднего бизнеса более Br700 млн, сообщили БЕЛТА в отделе коммуникаций банка.
За время действия программы поддержки МСП банк заключил около 5,6 тыс. договоров. Бизнес-идеи затрагивают различные сферы деятельности: сельское хозяйство, деревообработка, торговля и общественное питание, переработка, услуги.
Кроме того, с 2016 года в Беларусбанке работает партнерская программа "МОСТ", рассчитанная на сегмент B2B. На регулярной основе ведется активная работа по расширению партнерской базы. Уже заключено более 1,7 тыс. партнерских соглашений.-0-
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