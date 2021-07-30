Беларусбанк с начала года заключил около 2 тыс. договоров страхования бизнеса

30 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. ОАО "АСБ Беларусбанк" с начало года заключило около 2 тыс. договоров добровольного и обязательного страхования бизнеса, сообщает БЕЛТА со ссылкой на сайт банка.

Как отметили в банке, более половины этих договоров касаются страхования от травм. Примерно 15% - добровольное страхование по программе "Комплексная защита бизнеса", часть договоров также приходится на "Автокаско". Кроме того, юридические лица и индивидуальные предприниматели часто страхуют свое имущество и гражданскую ответственность его пользователей.

"Любой бизнес нуждается в дополнительной гарантии стабильности, независимости, устойчивости. Защитить имущественные и иные интересы бизнеса позволяет процедура страхования. Представителям бизнеса банк предлагает около 15 различных страховых продуктов. Объектом страхования может выступать транспортное средство, сельскохозяйственная техника и любое другое движимое и недвижимое имущество. Предусмотрено также страхование от несчастных случаев и компенсация расходов на лечение. Размер страхового взноса везде дифференцированный, то есть зависит от варианта страхования и объемов страховой сделки. Срок действия договора в зависимости от программы может быть от года до пяти", - отметили в Беларусбанке.-0-