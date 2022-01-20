Беларусбанк в 2021 году выдал более 3,4 тыс. ипотечных кредитов

20 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. ОАО "Беларусбанк" с 1 февраля прошлого года заключило более 3,4 тыс. кредитных договоров на сумму более Br140 млн по продукту "Ипотека Экспресс" на покупку жилых помещений. Об этом сообщили БЕЛТА в отделе коммуникаций и рекламы банка.

"Наш продукт оказался востребованным и цифры говорят за себя: из 10 кредитов на жилье, оформляемых в Беларуси, 7 выдаются именно в Беларусбанке", - отмечает заместитель председателя правления банка Светлана Кожекина. По ее информации, чаще всего кредит оформляют не на всю стоимость жилья, а только на недостающую сумму. Поэтому средний размер кредита - порядка Br42 тыс.

В прошлом году для повышения доступности кредита банк также разрешил включать в совокупный доход кредитополучателя доходы близких родственников и членов семьи (при условии заключения договора поручительства).

Еще одним важным преимуществом "Ипотеки Экспресс" Светлана Кожекина считает удобство и простоту оформления. Клиент приносит пакет документов и не позднее следующего рабочего дня уже знает решение по своей заявке.

Кредит популярен не только у жителей Минска и области: почти 50% заявок поступает от представителей регионов.

В Беларусбанке напомнили, что выдается "Ипотека Экспресс" на срок до 20 лет под залог жилья, банк готов кредитовать до 100% стоимости покупки (с учетом платежеспособности заявителя) под 21% годовых.-0-