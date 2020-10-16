Беларусбанк возобновил выдачу кредитов на жилье по указу №240

16 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Беларусбанк возобновил выдачу кредитов на жилье по указу от 4 июля 2017 года №240 "О государственной поддержке граждан при строительстве (реконструкции) жилых помещений", сообщает БЕЛТА со ссылкой на сайт банка.

Возобновлен прием заявлений на выдачу кредитов от граждан, которые строят жилье по указу №240. Речь идет об объектах жилищного строительства, которые подлежат вводу в эксплуатацию в 2020 году.

Условия кредитования строительства жилья с субсидированием в соответствии с указом №240 сохраняются неизменными - ставка рефинансирования Национального банка, увеличенная на 3%.

Как пояснили в банке, кредитование возобновили с учетом социальной значимости государственной программы строительства жилья и для успешного завершения строительства многоквартирных объектов в текущем году.

Более подробную информацию можно получить на корпоративном сайте Беларусбанка или в контакт-центре по телефону 147.-0-