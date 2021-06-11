Беларусбанк выдал более 1 тыс. ипотечных кредитов

11 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. ОАО "АСБ Беларусбанк" с 1 февраля заключило более 1 тыс. кредитных договоров на сумму свыше Br40 млн по продукту "Ипотека Экспресс" на покупку жилых помещений, сообщает БЕЛТА со ссылкой на сайт банка.

Беларусбанк первым среди коммерческих банков поддержал инициативу государства по повышению доступности ипотечных кредитов по указу 16 апреля 2020 года №130 "Об ипотечном жилищном кредитовании", запустив в феврале этого года новый кредитный продукт "Ипотека Экспресс".

"Востребованность нового кредита подтвердила, в том числе, и эффективность нового указа "Об ипотечном жилищном кредитовании", который сделал кредиты на недвижимость более доступными. Несмотря на то, что некоторые эксперты не скрывали сомнения в отношении продукта", - отметила заместитель председателя правления банка Светлана Кожекина.

Как подчеркнули в Беларусбанке, кредит на недвижимость только под залог (ипотеку) приобретаемого жилья стал, по сути, эксклюзивным предложением на рынке финансовых услуг. "Не последним аргументом в пользу новинки стало удобство предлагаемого сервиса, ведь банк принимает решение по заявке на кредит не позднее следующего рабочего дня после регистрации заявления. Кроме того, возможно включение в совокупный доход кредитополучателя и доходов его близких родственников, членов семьи (при условии заключения договора поручительства), если клиенту необходим кредит в размере большем, чем позволяет его собственный доход. Ипотечный кредит пользуется спросом не только в столице, но и в областях", - пояснили в банке.-0-