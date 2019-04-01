Беларусбанк запустил новую программу кредитования покупки Geely

1 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Беларусбанк с 1 апреля запустил новую партнерскую программу кредитования физлиц на покупку автомобилей Geely на льготных условиях, сообщили БЕЛТА в отделе коммуникаций банка.

Программа распространяется на автомобили марки Atlas и Emgrand X7, приобретаемые через официальных дилеров СЗАО "БЕЛДЖИ".

Кредитное предложение предусматривает сниженную процентную ставку по кредиту в первые 2-3 года кредитования - 3,9% годовых (ставка рефинансирования минус 6,1 процентного пункта). В дальнейшем ставка будет равна ставке рефинансирования, увеличенной на 3,9 процентного пункта.

Банк готов предоставлять кредитные средства в размере до 90% стоимости автомобиля. При этом чем больше сумма внесенных собственных средств на покупку авто, тем больше льготный период кредитования.

Если за счет собственных средств оплачивается 10% стоимости автомобиля, то период кредитования по сниженной ставке составит 2 года, если же оплатить самостоятельно 25% стоимости авто - льготный период увеличивается до 3 лет.

Кредит предоставляется на срок до 7 лет с возможностью досрочного погашения. Кроме того, при расчете максимальной суммы кредита возможно включение в совокупный доход кредитополучателя доходов одного поручителя.

Как сообщалось, в 2019 году "БЕЛДЖИ" планирует выпустить 20 тыс. машин.-0-