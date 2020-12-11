Беларусбанку компенсируют потери по кредитам Жабинковскому сахарному заводу

11 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Беларусбанку компенсируют потери по кредитам, предоставленным Жабинковскому сахарному заводу. Это предусмотрено постановлением Совета Министров от 9 декабря 2020 года №716, которое официально опубликовано сегодня на Национальном правовом интернет-портале, сообщает БЕЛТА.

Речь идет о трем кредитам, предоставленных для реализации мероприятий госпрограммы развития аграрного бизнеса в Беларуси на 2016-2020 годы.

Компенсация по двум кредитам в белорусских рублях составит 100% ставки рефинансирования, по кредиту в иностранной валюте - не более 6% годовых. Компенсация потерь по кредиту в валюте идет в белорусских рублях по официальному курсу Национального банка.

Потери по кредитам компенсируются за счет средств республиканского бюджета.

Постановление вступает в силу после его официального опубликования.-0-