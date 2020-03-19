Беларуси хотелось бы более спокойной и устойчиво позитивной ситуации в нефтегазовом вопросе - Андрейченко

19 марта, Минск /Корр.БЕЛТА/. Беларуси хотелось бы более спокойной, динамичной и устойчиво позитивной ситуации в нефтегазовом вопросе. Такое мнение в интервью газете "СБ. Беларусь сегодня" высказал председатель Палаты представителей Национального собрания Владимир Андрейченко, сообщает БЕЛТА.

Спикер дал свою оценку интеграционным процессам на евразийском пространстве. "Нашей стране хотелось бы более спокойной, более динамичной и устойчиво позитивной ситуации с нефтегазовым вопросом и упразднения всех торгово-экономических барьеров без затяжек и проволочек. Четкую позицию Беларуси глава государства прямо высказал как в формате двусторонних отношений в Союзном государстве, так и в форматах Евразийского экономического союза и СНГ: равноправное взаимовыгодное сотрудничество. Мы будем ее придерживаться", - подчеркнул председатель Палаты представителей.

Владимир Андрейченко констатировал, что в периоды возникающих сложностей проблемы всегда вырисовываются более конкретно. "Чтобы это не повторялось, их надо последовательно решать согласно достигнутым межгосударственным договоренностям, к чему и призывает своих союзников и партнеров Беларусь. Невозможно создать единый рынок со свободным перемещением товаров, услуг, капитала и рабочей силы без работающих единых правил. И в Союзном государстве, и в Евразийском экономическом союзе особенно важно сохранять и вдумчиво совершенствовать действующее правовое поле без всякой дискриминации в отношении своих партнеров. Думаю, это ключевой посыл для понимания путей упреждения разногласий", - считает Владимир Андрейченко.

Председатель Палаты представителей прокомментировал также, насколько существенного обновления законодательства потребуют планируемые изменения в Конституции Беларуси. "События покажут. У нас имеются проверенные предыдущими созывами парламента инструменты правильных оценок и эффективных действий в решении актуальных задач. Будем делать все для того, чтобы движение суверенной, независимой Беларуси вперед продолжилось и было спокойным и уверенным", - подытожил спикер.-0-