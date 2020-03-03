Беларуси и Армении следует развивать промышленную кооперацию - Улахович

3 марта, Минск /Екатерина Маркович - БЕЛТА/. Беларуси и Армении следует развивать промышленную кооперацию. Такое мнение высказал корреспонденту БЕЛТА председатель БелТПП Владимир Улахович перед встречей посла Армении в Беларуси с представителями белорусских бизнес-кругов.

"В сотрудничестве с Арменией нам необходимо учитывать ее возможности не только как страны, обладающей своим рынком, но и как страны, с помощью которой можно продвигать совместно произведенную продукцию на ближайшие рынки. Кооперация возможна в таких сферах, как машиностроение, деревообработка, производство продуктов питания. Промышленная кооперация для наших стран - это освоение и внедрение новых технологий, оказание логистической и маркетинговой поддержки при продвижении продукции армянских предприятий на рынок Европейского союза, а белорусской - на рынки близлежащих стран", - отметил руководитель торгово-промышленной палаты.

Еще одним стратегически важным направлением, по его мнению, является сотрудничество в IT-сфере. "У Беларуси и Армении в данном направлении есть хороший задел. Сфера IT развивается по своим правилам, а вот сделать ее межгосударственной площадкой сотрудничества - это очень серьезная тема, которую мы могли бы реализовать", - подчеркнул Владимир Улахович.

Также, по словам председателя БелТПП, Беларуси и Армении следует укреплять сотрудничество в научной сфере. "У наших стран эта сфера очень высоко развита. И уже есть разработки, которые сегодня можно внедрять в производство", - считает он.-0-