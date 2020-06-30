Беларуси и Италии нужно развивать сотрудничество в сфере малого и среднего бизнеса - эксперт

30 июня, Минск /Екатерина Маркович - БЕЛТА/. Беларуси и Италии нужно развивать сотрудничество в сфере малого и среднего бизнеса. Такое мнение высказал президент Итало-российской торговой палаты, президент и председатель правления холдинга Mikro Kapital Group, почетный консул Беларуси в Неаполе Винченцо Транина на онлайн-семинаре "Беларусь - Италия: экономическое сотрудничество во время глобальных вызовов", передает корреспондент БЕЛТА.

"Беларуси и Италии следует активнее развивать сотрудничество между представителями малого и среднего бизнеса. Все итальянские компании, которые работают в Беларуси, в основном являются именно такими. Основной фокус для дальнейшего развития наших отношений, в том числе в условиях пандемии, нужно держать на поддержке контактов представителей малого и среднего бизнеса, на развитии между ними деловых отношений", - считает Винченцо Транина.

По его словам, особое внимание стоит уделить сотрудничеству в сфере услуг, особенно в IT-сфере. "Дополнительная тема, которую необходимо развивать, - это онлайн-доставка товаров между Италией и Беларусью. Эта деятельность между нашей страной и Евразией не осуществляется, поэтому Беларусь может сыграть очень важную роль в этом общении", - отметил эксперт.

Президент Итало-российской торговой палаты также подчеркнул важность восстановления авиасообщения между Беларусью и Италией. "Это необходимо для бизнеса, ведь это касается не только туризма, но поставок товаров", - считает Винченцо Транина.-0-