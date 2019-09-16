Беларуси и Казахстану пора переходить к полному производственному циклу в сборке техники - посол

16 сентября, Минск /Алина Гришкевич - БЕЛТА/. В деятельности СП по выпуску техники Беларуси и Казахстану пора переходить к полному производственному циклу. Такую точку зрения выразил сегодня на пресс-конференции Чрезвычайный и Полномочный Посол Казахстана в Беларуси Аскар Бейсенбаев, передает корреспондент БЕЛТА.

По словам посла, оба государства в настоящее время большое внимание уделяют вопросам развития сотрудничества в области промышленной кооперации. "Например, в Казахстане уже работают восемь совместных сборочных производств белорусской техники и оборудования - БелАЗ, Минский тракторный завод, "Гомсельмаш", МАЗ, "Бобруйскагромаш" и другие, - продолжил он. - В Беларуси действуют 45 предприятий с казахстанским капиталом. Сегодня мы пришли к пониманию того, что надо переходить от "отверточной сборки" к полному производственному циклу. Это отвечает интересам обеих стран, позволит не только обеспечить внутренние потребности, но и наладить ее поставки в соседние страны".

Дипломат также коснулся сотрудничества в области сельского хозяйства, которое, по его мнению, очень перспективно, но сегодня реализовано не полностью. "Нас интересует белорусский опыт развития агропромышленного комплекса", - заметил он.-0-