Беларуси и России для противостояния вызовам нужно сопрягать стратегии экономического развития - Рахманов

17 июля, Санкт-Петербург /Корр. БЕЛТА/. Беларуси и России для противостояния вызовам необходимо сопрягать стратегии экономического развития. Такое мнение выразил сегодня председатель Постоянной комиссии Совета Республики Национального собрания Беларуси по международным делам и национальной безопасности Сергей Рахманов на заседании межпарламентской комиссии Совета Республики и Совета Федерации по межрегиональному сотрудничеству, передает корреспондент БЕЛТА.

"Задач очень много на самом деле. Мы многое сделали, но надо сделать еще больше. В первую очередь это касается тех угроз, с которыми мы сталкиваемся в экономической и технологической сферах. Здесь следовало бы очень серьезно сопрягать наши стратегии развития в экономической сфере, в сфере высоких технологий", - считает Сергей Рахманов.

Особое внимание, по его мнению, странам следует уделять вопросам кооперации, создавая специальные кластеры в разных отраслях. "У нас кооперация имеет место, но следовало бы ее усилить", - подчеркнул сенатор.-0-