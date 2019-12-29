ПогодаПогода
КурсыКурсы
ТВ-гид ТВ-гид
ГороскопГороскоп
Фотохроника Фотохроника
ГОСОРГАНЫГОСОРГАНЫ
Президент Беларуси
Совет Министров
Совет Республики
Палата представителей
Конституционный суд
Верховный суд
Комитет государственного контроля
Генеральная прокуратура
Национальный банк
Министерство архитектуры и строительства
Министерство внутренних дел
Министерство ЖКХ
Министерство здравоохранения
Министерство иностранных дел
Министерство информации
Министерство культуры
Министерство лесного хозяйства
Министерство по налогам и сборам
Министерство образования
Министерство обороны
Министерство природных ресурсов
Министерство промышленности
Министерство связи и информатизации
Министерство сельского хозяйства
Министерство спорта и туризма
Министерство антимонопольного регулирования и торговли
Министерство транспорта и коммуникаций
Министерство труда и социальной защиты
Министерство по чрезвычайным ситуациям
Министерство финансов
Министерство экономики
Министерство энергетики
Министерство юстиции
Госкомитет по имуществу
Госкомитет по науке и технологиям
Госкомитет по стандартизации
Госкомитет судебных экспертиз
Государственный пограничный комитет
Государственный таможенный комитет
Национальный статистический комитет
Следственный комитет
Брестский облисполком
Витебский облисполком
Гомельский облисполком
Гродненский облисполком
Минский облисполком
Могилевский облисполком
Минский горисполком
Воскресенье, 29 декабря 2019
Минск Сплошная облачность -5°C
Версия для слабовидящих
Новости
21:45 Юниоры "Динамо-Минск" победили на 25-м юбилейном международном детском хоккейном турнире в Швейцарии Спорт
21:39 Рост реальных денежных доходов белорусов по итогам года ожидается на уровне 7,5% - Крутой Экономика
21:30 В Беларуси продолжат работу по декриминализации экономических преступлений Экономика
21:27 В Беларуси в 2020 году планируется увеличение тарифов на ЖКУ на $5 Общество
21:20 Беларуси и России осталось согласовать вопросы по газу, нефти и налогам - Крутой Экономика
21:15 Петришенко: созданы все условия для достойного выступления белорусов на Олимпиаде-2020 Общество
21:08 Социальная помощь многодетным семьям в Беларуси увеличится - Петришенко  Общество
21:04 Петришенко рассказал о планах по повышению зарплат медикам и учителям Экономика
20:30 Беларусь предлагает РФ провести VII Форум регионов в Минске и Минской области Политика
19:59 В Аргентине частный самолет совершил экстренную посадку В мире
19:15 Предновогодний фестиваль огня и света прошел в Речице Регионы
18:24 В Торонто произошла стрельба в жилом доме В мире
17:41 Клип Nirvana набрал более 1 млрд просмотров на YouTube Калейдоскоп
17:27 Волейболистки "Минчанки" выиграли Кубок Беларуси Спорт
16:13 Россиянин Федор Емельяненко нокаутировал американца Куинтона Джексона на турнире по ММА в Японии Спорт
15:59 Карнавальный забег в Минске собрал более 300 человек Регионы
15:25 В Эстонии рейсовый автобус вылетел в кювет - пострадали 9 человек В мире
15:03 Всемирный банк прогнозирует новый финансовый кризис В мире
14:09 Виктор Лукашенко поздравил воспитанников детского дома семейного типа в Оршанском районе Регионы
13:18 В Москве простились с Галиной Волчек В мире
12:13 Взрыв прогремел на военном параде в Йемене, есть погибшие В мире
11:55 Гололед и сильный ветер ожидаются в Беларуси 30 декабря Общество
11:34 В Новополоцке автобус столкнулся с милицейским автомобилем Происшествия
10:54 Тайфун "Фанфон" повредил более 260 тыс. домов на Филиппинах В мире
10:41 Портрет Тутанхамона из более чем 7,2 тыс. стаканчиков вошел в Книгу рекордов Гиннесса Калейдоскоп
10:22 Неизвестный совершил нападение с ножом возле синагоги в пригороде Нью-Йорка В мире
09:41 Гандболисты сборной Беларуси обыграли испанцев на турнире в Польше Спорт
09:29 Белтелерадиокомпания раскроет секреты профессии главного Деда Мороза страны Общество
09:10 Названы победители четвертого сезона телепроекта "Талент краiны" Культура
09:00 Бизнес по-новому с "Оплати-Бизнес" от Белинвестбанка Экономика
Все новости
Все новости
Экономика
29 декабря 2019, 21:20

Беларуси и России осталось согласовать вопросы по газу, нефти и налогам - Крутой

Фото из архива
Фото из архива

29 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Беларуси и России осталось согласовать вопросы по газу, нефти и налогам в интеграционном пакете. Об этом сообщил первый заместитель премьер-министра Дмитрий Крутой в интервью программе "Главный эфир" на телеканале "Беларусь 1", сообщает БЕЛТА.

"Три вопроса, которые были обозначены после последней встречи президентов в Санкт-Петербурге, на сегодня остаются. Это газ, нефть и определенные вопросы по налоговой карте. Остальной пакет уже согласован. Надеемся, что до конца года будет какой-то контакт на уровне лидеров наших стран, и они определят развязки по этим темам. Аргументации сторон понятны, нужно просто принятие политического решения", - сказал Дмитрий Крутой.

Он также подчеркнул, что в рамках интеграции не планируется отказ от белорусского рубля и переход на другую валюту. "Таких переговоров не ведется", - заявил первый вице-премьер.

Дмитрий Крутой также затронул тему отмены роуминга между Беларусью и Россией. "Много дискуссий велось и с нашими, и с российскими операторами. Рад, что регуляторы наконец-то договорились. С 1 сентября следующего года роуминг между нашими странами будет отменен, и тарифы, по которым граждане смогут в том числе поздравлять друг друга с Новым годом, будут очень близкими. Они не будут одинаковыми, но будут отличаться на символические величины", - рассказал он.-0-

Подписывайтесь на нас в
Яндекс.Дзен, Telegram и Viber!
Теги
Беларусь газ налоги нефть Россия сотрудничество
Новости рубрики Экономика
Фото из архива Рост реальных денежных доходов белорусов по итогам года ожидается на уровне 7,5% - Крутой
Фото из архива В Беларуси продолжат работу по декриминализации экономических преступлений
Фото из архива Петришенко рассказал о планах по повышению зарплат медикам и учителям
Бизнес по-новому с "Оплати-Бизнес" от Белинвестбанка
Фото из архива Минфин в I квартале 2020 года планирует разместить гособлигации на $160 млн
Фото из архива Топливо на АЗС в Беларуси с 29 декабря дорожает на 1 копейку
Главное
В изысканной атмосфере и с участием Президента - во Дворце Независимости прошел первый Венский бал
Петришенко рассказал о планах по повышению зарплат медикам и учителям
Беларусь предлагает РФ провести VII Форум регионов в Минске и Минской области
Бизнес по-новому с "Оплати-Бизнес" от Белинвестбанка
Топ-новости
Минтруда разъяснило новшества в законе об охране труда
В Беларуси предлагают извещать водителей о совершенных нарушениях моментальными СМС-сообщениями
Волейболистки "Минчанки" выиграли Кубок Беларуси
Космический Новый год и звездный патруль Деда Мороза - чем удивило праздничное шествие в Минске
Виктор Лукашенко поздравил воспитанников детского дома семейного типа в Оршанском районе
Более 200 позиций включено в перечень обязательных в аптеках лекарств
Топливо на АЗС в Беларуси с 29 декабря дорожает на 1 копейку
Гандболисты сборной Беларуси обыграли испанцев на турнире в Польше
Названы победители четвертого сезона телепроекта "Талент краiны"
Более 800 ребят собрал областной благотворительный праздник в Борисове
Беларусь построит на "Дружбе" пункт контроля качества нефти из РФ
Минфин в I квартале 2020 года планирует разместить гособлигации на $160 млн
В Беларуси административную ответственность за ряд правонарушений могут заменить дисциплинарной
Гороскоп на неделю с 30 декабря по 5 января
ФОТОФАКТ: Витебская 103-я десантная бригада отпраздновала 75-летие
Релама
С нами интереснее
погода погода
тв программа тв программа
гороскоп гороскоп
курсы курсы
Темы Все темы
Национальный тренд - ЭКОЛОГИЯ Совместный проект БЕЛТА и газеты "7 дней" Парламент 7.0: Новый импульс Благотворительная акция "Наши дети" Специальный проект БЕЛТА и ОАО "Белинвестбанк" Социальное государство в работе
Белорусское телеграфное агентство
Спецпроекты
Суверенная Беларусь: Эпоха достижений Парад в День Независимости-2019 Хроника Победы Плакаты БелТА Минск и Минчане Партизанская летопись Традиции суверенной Беларуси Страницы белорусского спорта Атомная энергетика
Реклама
Реклама на БЕЛТА
Клиентам
Вход для подписчиков Продукты и услуги Разработка сайтов Новостной информер
Агентство
Об агентстве Контакты Электронные обращения Карьера в БелТА Партнеры Логотип БелТА Сообщить о работе сайта
RSS ВК facebook twitter odnoklassniki Instagram YouTube Telegram Viber Zen.yandex
Свежие новости Беларуси
БЕЛТА - Новости Беларуси, © Авторское право принадлежит БЕЛТА, 1999-2019гг.
Гиперссылка на источник обязательна. Условия использования материалов.
- размещаются материалы рекламно-информационного характера.