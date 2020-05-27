Беларуси и Украине нужно активнее развивать межрегиональное сотрудничество - Камышев

27 мая, Минск /Екатерина Маркович - БЕЛТА/. Беларуси и Украине нужно активнее развивать межрегиональное сотрудничество. Такое мнение высказал временный поверенный в делах Беларуси в Украине Кирилл Камышев сегодня во время онлайн-встречи "Украина - Беларусь: экономическое сотрудничество во время глобальных вызовов", передает корреспондент БЕЛТА.

"Беларуси и Украине нужно активнее развивать межрегиональное сотрудничество. Это наиболее удобный, эффективный и прикладной способ помочь малому и среднему бизнесу в установлении контактов и подписании контрактов. Результат станет намного очевиднее, когда общение будет и на уровне наших губернаторов", - считает дипломат.

Кирилл Камышев отметил, что Украина для Беларуси - один из ключевых партнеров. "Несмотря на определенные сложности, пандемию, товарооборот между нашими странами по итогам I квартала этого года превышает $1 млрд, эта знаковая цифра говорит о том, что потенциал сотрудничества достаточно высокий", - подчеркнул он.

Также временный поверенный в делах Беларуси в Украине считает хорошим показателем, что диалог между представителями двух стран продолжается вне зависимости от ситуации. "Двум государствам с товарооборотом почти в $6 млрд нельзя прекращать общение. Конечно, вызовы появились в связи с пандемией, в первую очередь это чувствуется в секторе услуг, транспортной сфере. Но, так или иначе, это временная ситуация, рано или поздно она закончится, поэтому очень важно не прекращать диалог и продолжать совместную работу", - отметил он.

Чрезвычайный и Полномочный Посол Украины в Беларуси Игорь Кизим также обратил внимание, что трудности, связанные с пандемией, сказались на взаимном товарообороте, но у Беларуси и Украины, по его мнению, достаточно межгосударственных механизмов, позволяющих решить все проблемные вопросы. Руководитель дипмиссии считает, что регионам двух стран нужно активно подключиться к диалогу представителей малого и среднего бизнеса. Посольство в свою очередь готово подключиться к диалогу и максимально содействовать развитию этого сотрудничества.

Игорь Кизим предложил торгово-промышленным палатам Беларуси и Украины рассмотреть возможность создания совместного торгово-промышленного дома. "При таком количестве контактов, объеме товарооборота и тех проблемах, которые существуют в наших отношениях, было бы не лишним создать, например, украинско-белорусский торгово-промышленный дом, который взял бы на себя решение вопросов повседневного характера, возникающих в общении представителей бизнеса двух стран", - считает посол.-0-