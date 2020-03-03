Беларуси и Венгрии по силам удвоить товарооборот - Андрейченко

3 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Беларуси и Венгрии вполне по силам удвоить двусторонний товарооборот. Об этом заявил председатель Палаты представителей Владимир Андрейченко сегодня на встрече с министром иностранных дел и внешней торговли Венгрии Петером Сийярто, передает корреспондент БЕЛТА.

Во время встречи

Владимир Андрейченко

По мнению спикера, добрые политические отношения между двумя странами - хорошая основа для развития торгово-экономического, инвестиционного сотрудничества. В 2019 году белорусско-венгерский товарооборот вырос на 30% до $253 млн. "Это очень хороший показатель. Нужно двигаться дальше. Думаю, нам вполне по силам удвоить эту цифру", - сказал Владимир Андрейченко.

Белорусская сторона, по словам спикера, готова предложить Венгрии "очень хорошие бизнес-проекты". "Для этого у нас созданы все условия", - отметил он.

Владимир Андрейченко подчеркнул стремление Беларуси и Венгрии установить долгосрочное взаимовыгодное сотрудничество. "Отношения развиваются поступательно как на двустороннем уровне, так и в международных организациях", - сказал председатель Палаты представителей и привел в пример взаимодействие в ПА ОБСЕ. "Его цель - укрепление мира, стабильности, доверия. И не только в европейском регионе, но и в глобальном плане", - добавил он.

Петер Сийярто

"Необходимо расширять взаимодействие, находить новые формы, методы. Нужно также сотрудничать в Вышеградской группе, Европейском союзе, Евразийском экономическом союзе", - сказал Владимир Андрейченко. Он напомнил, что в январе Беларусь начала председательствовать в органах ЕАЭС.-0-

Фото Сергея Шелега