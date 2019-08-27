Беларуси нужен отдельный закон о лицензировании - Турчин

27 августа, Минск /Екатерина Кришеник - БЕЛТА/. В Беларуси необходимо подготовить проект закона о лицензировании различных видов деятельности. Такое мнение высказал журналистам первый заместитель премьер-министра Александр Турчин по итогам доклада главе государства, передает корреспондент БЕЛТА.

В настоящее время лицензирование регулируется указом №450 от 1 сентября 2010 года. В этот документ вскоре будут внесены корректировки, которые инициировало правительство и которые уже получили одобрение Президента. Планируется сократить перечень лицензируемых видов деятельности и изменить условия выдачи лицензий. В частности, значимые поправки касаются лицензионных требований к медицинским работникам. Одно из важных изменений - предоставление возможности лицензирующему органу давать субъектам хозяйствования время на устранение выявленных грубых нарушений, а не автоматически лишать лицензий, как это практикуется сейчас.

Вместе с тем регулирование этой сферы только лишь указом недостаточно. "Мировая практика показывает, что во многих странах есть закон о лицензировании, - пояснил Александр Турчин. - Новому составу парламента в следующем году необходимо очень серьезно подойти к этой работе и сделать отвечающий времени закон о лицензировании".-0-