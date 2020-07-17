Беларуси важно участие Всемирного банка в госпрограмме инновационного развития на 2021-2025 годы - Шумилин

17 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Беларусь заинтересована в работе экспертов Всемирного банка по разработке Государственной программы инновационного развития (ГПИР) на 2021-2025 годы. Об шла речь на встрече в формате видеоконференции председателя Государственного комитета по науке и технологиям Беларуси Александра Шумилина с экспертами Всемирного банка, сообщили БЕЛТА в пресс-службе ГКНТ.

"Госкомитет по науке и технологиям совместно с Европейской экономической комиссией ООН подготовил два обзора инновационного развития Беларуси. Рекомендации этих обзоров были использованы при разработке и реализации ГПИР на 2016-2020 годы, - отметил Александр Шумилин. - Беларуси важно участие Всемирного банка в формировании и реализации Госпрограммы инновационного развития на 2021-2025 годы - как в выработке системных предложений по ускоренному инновационному развитию республики, так и в реализации конкретных инновационных проектов".

Председатель комитета сообщил, что в будущую программу включены 72 проекта по созданию новых производств, имеющих определяющее значение для инновационного развития страны, из них 19 базируются на технологиях V-VI технологических укладов, 23 проекта основаны на отечественных разработках.

Стороны обсудили на встрече вопросы развития и совершенствования механизмов поддержки по реализации инновационных проектов, в том числе в области информационно-коммуникационных технологий, медицины и фармации, биотехнологий, машиностроения и приборостроения, наноматериалов.

Всемирный банк основан в 1944 году. Организация со штаб-квартирой в Вашингтоне (США) насчитывает более 120 представительств по всему миру, в которых работают более 10 тыс. человек. Беларусь стала членом Всемирного банка в 1992 году. За весь период членства стране были выделены кредитные ресурсы в размере $2,1 млрд. В мае 2020 года Всемирный банк утвердил выделение пакета финансовой поддержки в размере 90 млн евро для финансирования проекта в сфере здравоохранения.-0-