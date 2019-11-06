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15:22 "Беларуськалий" и китайская Migao запустили предприятие по производству нитрата калия Экономика
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06 ноября 2019, 15:22

"Беларуськалий" и китайская Migao запустили предприятие по производству нитрата калия

ОАО "Беларуськалий"
ОАО "Беларуськалий"

6 ноября, Солигорский район /Корр. БЕЛТА/. "Беларуськалий" совместно с китайской компанией Migao запустили предприятие по производству нитрата калия, торжественное открытие 1-й очереди завода ООО "Белкалий-Мигао" состоялось сегодня на базе промышленной площадки 4-го рудоуправления, передает корреспондент БЕЛТА.

Вице-президент компании "Мигао Корпорейшен" Сунь Пингфу, председатель Минского областного исполнительного комитета Анатолий Исаченко, председатель Верховного суда Беларуси Валентин Сукало и  генеральный директор ОАО "Беларуськалий" Иван Головатый во время церемонии перерезания красной ленточки
Вице-президент компании "Мигао Корпорейшен" Сунь Пингфу, председатель Минского областного исполнительного комитета Анатолий Исаченко, председатель Верховного суда Беларуси Валентин Сукало и  генеральный директор ОАО "Беларуськалий" Иван Головатый во время церемонии перерезания красной ленточки

Новый завод - первый совместный проект ОАО "Беларуськалий" и китайской компании Migao Corporation Limited (ведущего производителя китайского рынка специализированных калийных удобрений). Также это первый в Беларуси завод по производству нитрата калия.

Удобрение будет производиться по технологии компании Migao методом конверсии нитрата аммония и хлорида калия. В качестве исходного сырья будет использован калий хлористый технический мелкий, производимый на 4-м рудоуправлении, и нитрат аммония из России. Первая партия сырья из России в количестве 700 т уже прошла процесс растворения и была перекачена в емкости на склад хранения.

Центр управления предприятия
Центр управления предприятия

Генеральный директор ОАО "Беларуськалий" Иван Головатый и председатель Минского областного исполнительного комитета Анатолий Исаченко
Генеральный директор ОАО "Беларуськалий" Иван Головатый и председатель Минского областного исполнительного комитета Анатолий Исаченко

На новом производстве сформирован состав технологических и ремонтных служб. С 1 октября предприятие перешло на сменный круглосуточный режим работы. Общий штат сотрудников - 150 человек. На новые рабочие места трудоустроены в том числе 30 выпускников-технологов Солигорского горно-химического колледжа.

Годовая мощность первой очереди нового завода составит 80 тыс. т нитрата калия и 62 тыс. т гранулированных азотно-калийных удобрений. Планируется, что продукция будет продаваться в страны Евросоюза, Турцию, Россию и Китай. В дальнейшем планируется выход на рынки Северной Африки, Латинской Америки.

В открытии первой очереди завода приняли участие председатель Миноблисполкома Анатолий Исаченко, генеральный директор ОАО "Беларуськалий" Иван Головатый, председатель Конституционного суда Петр Миклашевич, вице-президент компании Migao Corporation Limited Сунь Пингфу, председатель правления ОАО "Банк БелВЭБ" Василий Матюшевский.

"Мы обошли предприятие, и это впечатляет. Буквально за год построили такой огромный завод, который готов к выпуску продукции. И сегодня для "Беларуськалия" открывается новая страница истории. После того, как в ближайшее время (надеюсь, за год с небольшим) завершится вторая очередь завода "Белкалий-Мигао", его годовая мощность достигнет 160 тыс. т. Важно, что нитрат калия может успешно применяться также в металлургической промышленности, производстве стекла, пиротехники и взрывчатых веществ, других целях. Это еще больше укрепит наши экспортные позиции", - отметил Анатолий Исаченко.

Также он подчеркнул: благодаря новому производству создано свыше 150 высокопроизводительных рабочих мест. Предприятие пополнит бюджетную базу области, будет способствовать решению многих социальных вопросов, повышению благосостояния людей региона.

Председатель Минского областного исполнительного комитета Анатолий Исаченко
Председатель Минского областного исполнительного комитета Анатолий Исаченко

Председатель Минского областного исполнительного комитета Анатолий Исаченко, председатель Верховного суда Беларуси Валентин Сукало и  генеральный директор ОАО "Беларуськалий" Иван Головатый
Председатель Минского областного исполнительного комитета Анатолий Исаченко, председатель Верховного суда Беларуси Валентин Сукало и  генеральный директор ОАО "Беларуськалий" Иван Головатый

Генеральный директор ОАО "Беларуськалий" Иван Головатый
Генеральный директор ОАО "Беларуськалий" Иван Головатый

Вице-президент компании "Мигао Корпорейшен" Сунь Пингфу
Вице-президент компании "Мигао Корпорейшен" Сунь Пингфу

По словам главы "Беларуськалия" Ивана Головатого, сегодня производство нитрата калия - это одно из наиболее перспективных направлений. "Рынок нитрата калия не такой большой. После реализации двух очередей доля белорусского нитрата калия в мировом рынке составит порядка 5%. Кроме того, если средняя стоимость калийных удобрений составляет $250-290 за 1 т, то стоимость нитрата калия составляет $800. Рентабельность построенного завода будет составлять порядка 40%", - рассказал он.

"С компанией Migao у нас есть и другие планы по развитию совместных продуктов, поэтому я думаю, что еще не один завод мы реализуем на территории Беларуси. В перспективе - предприятие по выпуску сульфата калия", - поделился планами Иван Головатый.

В свою очередь вице-президент компании Migao подчеркнул: это сотрудничество между двумя очень сильными компаниями. "Беларуськалий" - это самый крупный поставщик хлорида калия в Китай, у них много клиентов. А наша компания имеет самые передовые технологии по обработке калийных удобрений. Наше сотрудничество началось 6 лет назад, и сегодня мы можем представить первое совместное предприятие с непрерывным производством, высоким уровнем автоматизации и квалификации работников", - сказал Сунь Пингфу.

Для строительства "Белкалий-Мигао", отметили в пресс-службе банка БелВЭБ, который участвует в финансировании проекта, была открыта невозобновляемая кредитная линия в размере 57 млн евро. Стоимость проекта по строительству первой очереди завода - 102,9 млн евро.

Нитрат калия - инновационный продукт и для "Беларуськалия", и для страны в целом. Вещество в основном применяется в качестве минерального удобрения в сельском хозяйстве и является премиальным продуктом, так как в нем содержатся сразу два основных элемента для питания растений (азот и калий) и практически отсутствует хлор.-0-

Фото Андрея Покумейко

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