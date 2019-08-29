29 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. ОАО "Беларуськалий" из-за ремонтов временно снизит объем производства продукции, сообщает БЕЛТА со ссылкой на сайт Белорусской калийной компании.

В августе-сентябре на третьем рудоуправлении будут проводиться работы по ремонту подъемной машины ствола №4 и технологических секций. В это же время планируется последовательная приостановка двух технологических линий четвертого рудоуправления. В сентябре запланирован капитальный ремонт на третьем рудоуправлении, в октябре - на четвертом рудоуправлении, а в конце октября - начале ноября - на втором рудоуправлении.

"Конкретные сроки и длительность проведения капитальных ремонтов определяются в каждом конкретном случае, исходя из необходимого объема работ", - добавили в БКК.

ОАО "Беларуськалий" является одним из крупнейших производителей и экспортеров калийных удобрений в мире. В состав предприятия входят четыре рудоуправления, вспомогательные и обслуживающие подразделения.-0-