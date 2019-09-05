5 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. "Беларуськалий" к 2025 году увеличит производственные мощности по выпуску удобрений до 15,5 млн т в год, сообщил сегодня журналистам генеральный директор ОАО "Беларуськалий" Иван Головатый, передает корреспондент БЕЛТА.

"Ввод Петриковского ГОКа и его выход на проектные мощности 1,5 млн т удобрений в 2023 году, а также модернизация действующих фабрик и рудников позволит к 2025 году увеличить производственные мощности до 15,5 млн т в год. Каким будет конкретное производство каждый год, это определяется состоянием и движением на калийном рынке", - отметил Иван Головатый.

В сентябре этого года планируют получить первую продукцию на новом заводе по производству нитрата калия. Фактически от начала его строительства до получения продукции прошел год, обратил внимание Иван Головатый. Две производственные лини обеспечат производство 160 тыс. т нитрата калия в год. В настоящее время заканчивается строительство первой линии.

ОАО "Беларуськалий" является одним из крупнейших производителей и экспортеров калийных удобрений в мире. В состав предприятия входят четыре рудоуправления, вспомогательные и обслуживающие подразделения.-0-

"Беларуськалий" из-за ремонтов временно снизит выпуск удобрений не более чем на 30% "Все будет зависеть от калийного рынка, но, возможно, до 30%", - сказал Иван Головатый, отвечая на вопрос о снижении объемов производства в ближайшие 3-4 месяца из-за ремонтных работ.

Петриковский ГОК к концу года выпустит первую партию калийных удобрений "Главный инвестиционный проект сейчас - Петриковский ГОК, инвестиции в него составят $1,5 млрд. К декабрю ожидаем выпуск первой партии калийных удобрений", - сказал генеральный директор ОАО "Беларуськалий" Иван Головатый.