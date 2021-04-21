"Беларуськалий" начал основной этап проходки на Дарасинском руднике

21 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. ОАО "Беларуськалий" начало основной этап проходки клетевого ствола Дарасинского рудника, сообщает БЕЛТА со ссылкой на Telegram-канал предприятия.

Проходку и крепление шахтного ствола передовой бетонной крепью в замороженных породах подрядчики начали согласно утвержденному графику. "Прежде чем приступить к основной проходке, работники ОАО "Трест Шахтоспецстрой" выполнили комплекс подготовительных работ: завершили монтаж проходческого полка породопогрузочной проходческой машиной 2КС-2У40, нарастили металлическую секционную опалубку диаметром 9 м до высоты 4,5 м", - говорится в сообщении.

Проходка и крепление ствола передовой бетонной крепью будет вестись в интервале отметок от минус 40 м до минус 187,1 м. Работы по проходке стволов, выполняемые персоналом ГПУ-2 треста, ведутся круглосуточно.

Как сообщалось ранее, проходка клетевого ствола Дарасинского рудника - один из важнейших этапов при строительстве новых рудников. По клетевому стволу идет доставка людей и оборудования в шахту.

Ресурсы Дарасинского рудника позволят продлить срок службы 3-го рудоуправления как минимум на 50 лет. Проектная мощность рудника составит около 8 млн т руды в год с последующим увеличением до 9 млн т.

Ввод нового производства в эксплуатацию позволит создать 840 новых рабочих мест.

ОАО "Беларуськалий" - один из крупнейших производителей и экспортеров калийных удобрений в мире. В состав предприятия входят пять рудоуправлений, вспомогательные и обслуживающие подразделения (транспортные, энергетические, ремонтные, строительные и др.), а также подразделения социального и культурно-бытового назначения.-0-