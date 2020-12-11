"Беларуськалий" начал проходку клетевого ствола Дарасинского рудника

11 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. ОАО "Беларуськалий" начало проходку клетевого ствола Дарасинского рудника, сообщает БЕЛТА со ссылкой на Telegram-канал предприятия.

"Сегодня, 11 декабря, начата проходка клетевого ствола Дарасинского рудника. Это один из важнейших этапов при строительстве новых рудников. По клетевому стволу идет доставка людей и оборудования в шахту. Рудник начинает развивать свою подземную инфраструктуру", - рассказали на предприятии.

Ресурсы Дарасинского рудника позволят продлить срок службы 3-го рудоуправления как минимум на 50 лет. Проектная мощность рудника составит порядка 8 млн т руды в год с последующим увеличением до 9 млн. т.

Ввод нового производства в эксплуатацию позволит создать 840 новых рабочих мест.

ОАО "Беларуськалий" является одним из крупнейших производителей и экспортеров калийных удобрений в мире. В состав предприятия входят четыре рудоуправления, вспомогательные и обслуживающие подразделения.-0-