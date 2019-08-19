"Беларуськалий" планирует запустить производство бесхлорных удобрений до конца года

19 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. "Беларуськалий" планирует до конца года запустить производство бесхлорных калийных удобрений, сообщили в эфире телеканала
Это совместный проект "Беларуськалия" и китайской компании Migao. Первая очередь производства предусматривает выпуск 80 тыс. т нитрата калия и более 60 тыс. т гранулированных азотно-калийных удобрений в год. За сырьем в Россию уже отправили первые вагоны.
Как отметил директор ООО "Белкалий-Мигао" Константин Потрываев, завод готов к приемке сырья. "При этом вторая составляющая - калийные удобрения (хлористый калий мелкий технический) производства четвертой фабрики четвертого рудоуправления - может быть принята уже сейчас", - проинформировал он.
Такая продукция востребована как на внутреннем рынке, так и за рубежом. Поставки планируются в страны ЕС, Россию, Турцию.
Для запуска первой очереди сформирован штат сотрудников - около 120 специалистов, часть из которых - выпускники Солигорского горно-химического колледжа. Будущие работники сейчас проходят производственное обучение.
ОАО "Беларуськалий" является одним из крупнейших производителей и экспортеров калийных удобрений в мире. В состав предприятия входят четыре рудоуправления, вспомогательные и обслуживающие подразделения.-0-
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