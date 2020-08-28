"Беларуськалий" работает с максимальной загрузкой мощностей

ОАО "Беларуськалий". Фото из архива
28 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. ОАО "Беларуськалий" работает в плановом режиме, с максимальной загрузкой мощностей, такая информация размещена в официальном Telegram-канале предприятия, сообщает БЕЛТА.
"Все рудники и фабрики "Беларуськалия" с 19 августа возобновили работу и с 20 августа работают с максимальной загрузкой мощностей. Объем производства калийных удобрений за текущий месяц ожидается более 1 млн т, что составит порядка 103% к показателю августа 2019 года", - говорится в сообщении.
Договорные обязательства перед покупателями продукции исполняются в полном объеме, подчеркнули на предприятии.-0-