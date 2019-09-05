"Беларуськалий" из-за ремонтов временно снизит выпуск удобрений не более чем на 30%

5 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. ОАО "Беларуськалий" снизит выпуск удобрений до конца года не более чем на 30%, сообщил сегодня журналистам генеральный директор предприятия Иван Головатый на конференции "Argus. Минеральные удобрения - 2019. Производство, торговля и логистика в странах СНГ и Балтии", передает корреспондент БЕЛТА.

"Все будет зависеть от калийного рынка, но, возможно, до 30%", - сказал Иван Головатый, отвечая на вопрос о снижении объемов производства в ближайшие 3-4 месяца из-за ремонтных работ.

Глава "Беларуськалия" уточнил, что сегодня не стоит задача наращивания производства, стабильная работа предприятия обеспечивается при 80-процентной загрузке мощностей. По его словам, увеличение производства целесообразно для обеспечения пикового спроса во время посевных кампаний в том или ином регионе.

Как сообщалось, "Беларуськалий" на третьем рудоуправлении проводит работы по ремонту подъемной машины ствола №4 и технологических секций. Планируется также последовательная приостановка двух технологических линий четвертого рудоуправления. В сентябре запланирован капитальный ремонт на третьем рудоуправлении, в октябре - на четвертом, а в конце октября - начале ноября - на втором рудоуправлении.

ОАО "Беларуськалий" является одним из крупнейших производителей и экспортеров калийных удобрений в мире. В состав предприятия входят четыре рудоуправления, вспомогательные и обслуживающие подразделения.-0-