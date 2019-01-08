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"Беларуськалий" в 2018 году произвел рекордный объем удобрений

Экономика 08.01.2019 | 16:55
Фото из архива
Фото из архива

8 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. ОАО "Беларуськалий" в 2018 году произвело рекордный объем удобрений - более 12 млн т, сообщает БЕЛТА со ссылкой на сайт предприятия.

"Впервые за свою историю "Беларуськалий" по итогам года произвел более 12 млн т высококачественных минеральных удобрений", - отметил генеральный директор предприятия Иван Головатый.

Он также рассказал об инвестиционных и инновационных проектах, реализация которых откроет для предприятия новые перспективы. Так, совместно с китайской компанией "Мигао" начато строительство завода по производству нитрата калия. "Это будет производство не только инновационной продукции для нашего предприятия, но и выпуск импортозамещающей продукции для Беларуси", - пояснил Иван Головатый.

К завершающей стадии подходит инвестпроект по строительству Петриковского ГОКа: 17 декабря 2018 года вскрыт промышленный горизонт калийных солей на новом месторождении. Завершить проходку первого и второго стволов планируется в феврале. "В декабре 2019 года, уверен, будут начаты работы по наладке оборудования фабрики "под нагрузкой". Выходить на производственные мощности новый комбинат будет в течение трех лет, с каждым годом наращивая объемы производства", - сказал Иван Головатый.

Развитие действующих рудников будет связано со вскрытием новых калийных горизонтов. В целом программа развития рудной базы "Беларуськалия" позволяет говорить о том, что запасы белорусских калийных солей будут отрабатываться еще не менее 120 лет.

Особое внимание "Беларуськалий" продолжит уделять развитию социальной сферы - причем не только в Солигорском районе, но и Петрикове, где в 2019 году сдадут четыре жилых дома и общежитие. С учетом уже построенных домов число квартир для работников Петриковского ГОКа составит 434. Таким образом, 70-80% работников будут обеспечены жильем уже на первом этапе работы нового комбината. К сентябрю 2020 года планируется ввести новый детсад. Разработана программа по благоустройству Петриковского района, "Беларуськалий" выделил на эти цели спонсорскую помощь.

В 2019 году планируется реконструкция второго спального корпуса санатория "Березка" в Солигорске, а также начало строительства нового детсада.-0-

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Теги
Беларуськалий, производство, удобрение
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