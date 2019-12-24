"Белавиа" чествовала 4-миллионного пассажира за год

24 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Авиакомпания "Белавиа" сегодня чествовала четырехмиллионного пассажира за год, передает корреспондент БЕЛТА.

Юбилейным пассажиром стала Татьяна Димирова из Жодино. Женщина на пенсии, сегодня она летит к детям в Париж, где в кругу родных планирует встретить Новый год. Татьяна рассказала, что летает к детям регулярно: три-четыре раза в год. Сегодня от авиакомпании "Белавиа" она получила сертификат на 100 тыс. баллов - этого должно хватить, чтобы примерно четыре раза слетать в Париж и обратно.

По данным "Белавиа", в настоящее время авиакомпания обслужила на 20,2% больше пассажиров, чем за аналогичный период прошлого года. Всего в 2018 году было перевезено 3 млн 386 тыс. 113 пассажиров, а трехмиллионного пассажира за год "Белавиа" впервые перевезла 30 декабря 2017 года.

Рост пассажиропотока во многом стал возможен благодаря развитию маршрутной сети, отметили в авиакомпании. В 2019 году были открыты новые рейсы в Таллин, Москву (аэропорт Шереметьево), Мюнхен. Росту пассажиропотока в текущем году способствовало увеличение частоты выполняемых рейсов и количества транзитных пассажиров, путешествующих через Национальный аэропорт Минск.

"Кроме этого, увеличение количества клиентов авиакомпании обеспечено за счет расширения полетной программы из областных аэропортов", - добавили в "Белавиа". Сыграли свою роль и проводимые авиакомпанией акции, переход на новую концепцию тарифных брендов, а также другие мероприятия, направленные на снижение стоимости авиаперевозок.

"Мы очень рады сегодня приветствовать на борту четырехмиллионного пассажира нашей авиакомпании, - сказал первый заместитель генерального директора по организации производства Глеб Пархамович. - За этой цифрой стоит ежедневная работа сотрудников, направленная на постоянное повышение уровня сервиса, внедрение новых прогрессивных технологий, снижение тарифов, обновление флота, поддержание высокого уровня безопасности и регулярности полетов".

Авиакомпания "Белавиа" - крупнейший авиаперевозчик Беларуси. Базируется в Национальном аэропорту Минск и осуществляет регулярные рейсы в 55 аэропортов 29 стран Европы и Азии.-0-