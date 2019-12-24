24 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Авиакомпания "Белавиа" планирует в 2020 году пополнить флот 11 самолетами, сообщил журналистам первый заместитель генерального директора по организации производства Глеб Пархамович, передает корреспондент БЕЛТА.

"На сегодня у нас уже подписаны контракты (сейчас они на стадии исполнения) на приобретение восьми новых воздушных судов в 2020 году. Кроме того, параллельно обсуждаем возможность получить к этим восьми еще три самолета. Думаю, это тоже произойдет в следующем году", - сказал Глеб Пархамович.

Он уточнил, что из планируемых к приобретению воздушных судов семь Boeing 737 MAX. "Мы очень рассчитываем, что к началу сезона следующего года эти самолеты будут во флоте "Белавиа", - отметил заместитель гендиректора.

"Естественно, под них мы открываем новые направления. В первую очередь это Вена, Актау и с большой долей вероятности Пафос, - рассказал Глеб Пархамович. - Кроме того, будем значительно увеличивать частоты на тех направлениях, куда мы уже летаем".

Авиакомпания "Белавиа" - крупнейший авиаперевозчик Беларуси, базируется в Национальном аэропорту Минск. Парк воздушных судов в настоящее время насчитывает 30 самолетов. "Белавиа" выполняет регулярные рейсы в 55 аэропортов 29 стран Европы и Азии.-0-