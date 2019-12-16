"Белавиа" пополнила флот новым Embraer-195

16 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. "Белавиа" пополнила флот новым самолетом Embraer-195, сообщили БЕЛТА в авиакомпании.

"Прибывший Embraer-195 рассчитан на перевозку 107 пассажиров в двухклассной конфигурации: 11 мест в салоне бизнес-класса и 96 в экономклассе. Концепция салона гарантирует максимальный комфорт для пассажиров за счет конфигурации кресел 2+2 в экономическом классе обслуживания и 2+1 - в бизнес-классе. В Embraer-195 представлен тип бизнес-класса с жесткой перегородкой и увеличенным расстоянием между креслами", - отметили в "Белавиа".

Воздушное судно прибыло по лизинговому договору, подписанному "Белавиа" и лизинговой компанией Nordic Aviation Capital в апреле 2018 года. В соответствии с данным соглашением в Минск уже доставлен один Embraer-175 и два Embraer-195. Поставка еще одного самолета запланирована на апрель 2020 года.

В авиакомпании отметили, что все воздушные суда поставляются с завода-изготовителя и производятся по индивидуального заказу "Белавиа". Авиакомпания приобрела вышеуказанные самолеты в оперативный лизинг, который обеспечивает перевозчику возможность гибко управлять составом флота, регулируя его в соответствии с пассажирским спросом и объемом авиаперевозок.

В результате реализации программы по модернизации флота в течение 2014-2018 годов "Белавиа" приобрела в собственность восемь современных высокоэффективных воздушных судов - три самолета Boeing 737-800 и пять Embraer-175/195.

Авиакомпания "Белавиа" - крупнейший авиаперевозчик Беларуси. Базируется в Национальном аэропорту Минск и осуществляет регулярные рейсы в 55 аэропортов 29 стран Европы и Азии.-0-