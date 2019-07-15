"Белавиа" рассчитывает на финансовую компенсацию за срыв сроков поставки двух Boeing 737 MAX

15 июля, Минск /Татьяна Лисатович - БЕЛТА/. "Белавиа" совместно с лизинговыми компаниями прорабатывает механизм финансовой компенсации потерь, которые авиакомпания понесла из-за срыва сроков поставки двух самолетов Boeing 737 MAX. Об этом сообщил сегодня журналистам генеральный директор авиакомпании "Белавиа" Анатолий Гусаров, передает корреспондент БЕЛТА.
"Механизм финансовой компенсации сегодня отрабатывается с лизинговыми компаниями. Мы надеемся, что в ближайшее время он будет задействован", - сказал Анатолий Гусаров.
По его словам, отсутствие запланированных поставок двух самолетов в мае и июне этого года создало для "Белавиа" дополнительные сложности и трудности в планировании рейсов, особенно чартерных программ в летний период. Авиакомпания рассчитывает на компенсацию. "Кроме того, мы понесли конкретно убытки от того, что уже затратили большие средства на подготовку персонала, наземной базы для эксплуатации этих самолетов и сегодня эти средства не работают", - добавил гендиректор "Белавиа".
Анатолий Гусаров отметил, что тема Boeing 737 MAX - болезненная тема для "Белавиа".
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