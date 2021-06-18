18 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Авиакомпания "Белавиа" вывела из эксплуатации свой первый Boeing 737-500, сообщили БЕЛТА в пресс-службе авиаперевозчика.

15 октября 2003 года началась новая эра развития "Белавиа": флот авиакомпании пополнился первым самолетом западного производства. Им стал Boeing 737-500. Знаменитая "пятисотка" получила порядковый номер EW-250PA. В июне 2021 года в соответствии с планом модернизации флота авиакомпании самолет был выведен из эксплуатации.

Семейство Boeing 737 считается одними из самых успешных и популярных пассажирских самолетов в мире. А непосредственно модель Boeing 737-500 - улучшенной классической версией (по сравнению с базовой моделью Boeing 737-300 серии Classic эта более компактная, но при этом с увеличенной дальностью полета - до 4444 км).

"Во флоте "Белавиа" Boeing под номером EW-250PA выполнил 17 596 рейсов и налетал 30 739 часов. За время работы самолет израсходовал 67 625 800 кг авиационного топлива - в среднем 2000-2300 кг на час полета. Техническое обслуживание Boeing 737-500 планово проводилось 133 раза, подкрепляя звание надежного судна. Для "Белавиа" EW-250PA был первым самолетом, который смог выполнять автоматическую посадку, это дало летчикам возможность приземляться в гораздо более сложных метеорологических условиях и, следовательно, летать без сбоев в расписании", - рассказали в пресс-службе.

Компоновка этого самолета была удобной и уникальной: 10 кресел в бизнес-классе, 94 - в эконом-классе. Такую конфигурацию имел только EW-250PA. Поэтому география полетов "пятисотки" была обширная и соответствовала всем регулярным направлениям авиакомпании. При полетах на соревнования команды белорусских спортсменов предпочитали именно этот борт.

После вывода из эксплуатации данного воздушного судна средний возраст авиапарка уменьшился с 9,35 лет до 8,9.

На данный момент во флоте авиакомпании остался один Boeing 737-500 - с номером EW-290PA, его планируется вывести из эксплуатации до конца 2021 года.

Авиакомпания "Белавиа" - крупнейший авиаперевозчик Беларуси. Создана 5 марта 1996 года. С 1997 года является действительным членом Международной ассоциации воздушного транспорта (IATA), с 2010-го - членом Ассоциации европейских региональных авиакомпаний (ERAA). Флот авиакомпании в настоящее время насчитывает 29 воздушных судов (один Boeing 737-8, девять Boeing 737-800, один Boeing 737-500, три Boeing 737-300, пять Embraer 175, семь Embraer 195 и три Embraer 195-E2).-0-