БелАЗ будет расширять присутствие на рынке Индии - Мясникович

6 ноября, Жодино /Корр. БЕЛТА/. БелАЗ будет расширять присутствие на рынке Индии, сообщил сегодня журналистам председатель Совета Республики, председатель наблюдательного совета ОАО "БелАЗ" - управляющая компания холдинга "БелАЗ-Холдинг" Михаил Мясникович, передает корреспондент БЕЛТА.

"БелАЗ впервые вышел на рынок Индии, выиграл тендер на поставку 77 машин для разработки угольных карьеров. Это очень важная победа, мы шли к этому минимум 7 лет, - сказал Михаил Мясникович. - В 2020 году планируется визит в Беларусь премьер-министра Индии Нарендры Моди по приглашению нашего Президента. Так что этот проект пионерный, он расширит возможности вхождения белорусской техники на индийский рынок". Председатель Совета Республики обратил внимание, что экономические темпы развития Индии выше, чем у Китая, это перспективный рынок.

Он также отметил, что сегодня очень жесткая конкуренция на рынке карьерных самосвалов, производители используют различные схемы для поставок своей продукции потребителям, в том числе лизинг. Ряд операций отдают на аутсорсинг.

По оценке Михаила Мясниковича, в стране пока не до конца освоили эти современные подходы, поэтому основная нагрузка приходится на производителя. От имени наблюдательного совета БелАЗа в правительство внесены предложения, которые расширят возможности для поставок техники. "Например, чтобы покупатель мог получить более льготный кредит, где-то дать скидки, чтобы привлечь клиентов", - пояснил Михаил Мясникович.

Как сообщалось, по итогам выигранного тендера БелАЗ отправит в Индию 77 машин. Контракт на поставку самосвалов БЕЛАЗ-75137 грузоподъемностью 136 т подписан с компанией Coal India Limited. Машины будут работать на открытом угольном карьере Gevra. Их обеспечат запасными частями, предусмотрено также сервисное обслуживание на протяжении 8 лет эксплуатации. В непосредственной близости от карьера планируется открыть сервисный центр. Общая сумма контракта составляет около $200 млн. Первые партии самосвалов отгрузят заказчику в ноябре и декабре.-0-

БелАЗ до 2025 года инвестирует в развитие производства около Br400 млн Средства пойдут на создание производства горячих кольцевых заготовок, гибких производственных линий. Плюс окрасочный комплекс на главном конвейере.

Новую линию подготовки и окраски деталей карьерной техники запустили на БелАЗе Как отметил председатель Совета Республики, председатель наблюдательного совета ОАО "БелАЗ" - управляющая компания холдинга "БелАЗ-Холдинг" Михаил Мясникович, реализуемые на БелАЗе проекты являются примером комплексной модернизации.