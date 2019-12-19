БелАЗ будет развивать обслуживание техники в Магаданской области

19 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. БелАЗ планирует развивать сферу обслуживания карьерной техники в Магаданской области (Россия) и укреплять сотрудничество с организациями региона. Это предусмотрено подписанным в Магадане трехсторонним соглашением, сообщили БЕЛТА в пресс-центре предприятия.

Для участников встречи презентовали перспективные разработки и новые модели, услуги по сопровождению. Стороны обсудили предложения по повышению эффективности взаимодействия.

Парк техники БелАЗ, которая эксплуатируется на золотодобывающих предприятиях Магаданской области, превышает 200 единиц. Их грузоподъемность колеблется от 30 т до 55 т. Основные потребители - компании "Сусуманзолото", "Берелех", "Статус", "Иткана", "Колымская угольная компания", "Стройдор". Официальным дилером БелАЗа в регионе выступает компания ООО "Сервис карьерных машин", созданы центр технической поддержки, мобильный сервис, опорный пункт для технического обслуживания, консигнационный склад запасных частей в городе Сусумане.

ОАО "БелАЗ" - управляющая компания холдинга "БелАЗ-Холдинг" - крупнейший мировой производитель карьерных самосвалов большой и особо большой грузоподъемности, а также другого тяжелого транспортного оборудования, применяемого в горнодобывающей и строительной отраслях. В январе - ноябре этого года предприятие активно работало с партнерами из 47 стран.-0-