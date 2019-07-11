БелАЗ будет развивать технологии роботизации совместно с российской "Цифрой"

11 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. ОАО "БелАЗ" и компания "Цифра" (Россия) заключили стратегическое соглашение о партнерстве на международной промышленной выставке "Иннопром-2019", которая проходит в Екатеринбурге, сообщили БЕЛТА на белорусском предприятии.

Стороны договорились совместно развивать технологии роботизации для горной промышленности, а также создать на базе завода исследовательский центр по инновациям в области искусственного интеллекта и автономного транспорта.

Первые шаги уже сделаны. Так, совместно с разработчиком решений для горнодобывающей промышленности "ВИСТ-Групп" (принадлежит "Цифре") налажено производство роботизированных автосамосвалов. Сегодня такие машины успешно используются в карьерах СУЭК в Хакасии.

"Как показывает практика, полностью автономная и дистанционно управляемая техника за счет четкого отслеживания параметров геотехнологии обеспечивает на 20% более эффективную транспортировку и позволяет исключить водителей из опасных зон ведения работ", - отметили специалисты.

Особый акцент в сотрудничестве сделан на технологиях искусственного интеллекта. На основе исследований потребностей заказчиков и анализа мирового рынка будут совершенствоваться и создаваться собственные разработки.

С возможностями цифровых продуктов для горной промышленности во время посещения выставки ознакомился президент России Владимир Путин. Ему продемонстрировали, как оператор дистанционно управлял 130-тонным самосвалом, который находился на испытательном полигоне предприятия в Беларуси.

ОАО "БелАЗ" - управляющая компания холдинга "БелАЗ-Холдинг" (Жодино) - крупнейший мировой производитель карьерных самосвалов большой и особо большой грузоподъемности, а также другого тяжелого транспортного оборудования, применяемого в горнодобывающей и строительной отраслях.-0-