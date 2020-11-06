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06 ноября 2020, 08:44

БЕЛАЗ добился судебного запрета на незаконное использование своего товарного знака в названии сайта

Фото из архива
Фото из архива

6 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. ОАО "БЕЛАЗ" - управляющая компания холдинга "БЕЛАЗ-Холдинг" добилось судебного запрета на незаконное использование своего товарного знака в доменном имени, сообщили БЕЛТА на предприятии.

"Седьмой арбитражный апелляционный суд оставил в силе решение, принятое в июле текущего года арбитражным судом Кемеровской области по иску ОАО "БЕЛАЗ" - управляющая компания холдинга "БЕЛАЗ-Холдинг" о запрете использования доменного имени "БЕЛАЗ", выплате компенсации и судебных издержек", - рассказали на предприятии.

Иск был подан к ООО "Региональный склад "Трансмаш" (Кемерово) - владельцу доменного имени "запчасти-белаз42.рф". Тот факт, что компания является администратором домена www.запчасти-белаз42.рф, подтвердило ООО "Регистратор доменных имен РЕГ.РУ". Во время рассмотрения дела ответчик доменное имя изменил. Как отмечает помощник генерального директора ОАО "БЕЛАЗ" по режиму и экономической безопасности Андрей Чинкин, компания постоянно проводит активные мероприятия для защиты товарного знака в интернете. Так, за последнее полугодие был заблокирован ряд доменных имен, в которых использовался товарный знак компании.

Ранее в России был создан прецедент, когда БЕЛАЗ получил материальную компенсацию за незаконное использование своего товарного знака. Решение было принято в апреле 2018 года Арбитражным судом Хакасии. Иск был подан к компании "РосБелСервис" после привлечения к административной ответственности ее директора за незаконное использование товарного знака "БЕЛАЗ". Продукция этой компании была признана контрафактной, изъята из оборота и уничтожена.-0-

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