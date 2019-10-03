3 октября, Житомир /Владимир Матвеев - БЕЛТА/. БелАЗ договорился о поставке новой партии техники в Украину, рассказал корреспонденту БЕЛТА гендиректор предприятия Петр Пархомчик.

"В целом ситуация на украинском рынке складывается благополучно. Хорошие результаты и по прошлому году - мы продали продукции на $49 млн (55 единиц карьерной техники). Очень важно, что и в этом году, несмотря на сложности в горнодобывающей промышленности (многие рынки начали сжиматься), украинский рынок продолжает успешно развиваться. Нет никаких сомнений, что выполним примерно такие же объемы с незначительным ростом - продадим продукции в пределах 60 единиц на сумму $49-50 млн", - сказал Петр Пархомчик.

При этом он отметил, что уровень прошлого года был практически рекордным для предприятия на украинском рынке.

Гендиректор рассказал о новых договоренностях, заключенных к II Форуму регионов Беларуси и Украины в Житомире. "Вчера в Киеве подписано первое соглашение с компанией "Интерпайп" на поставку на предприятие в нашем холдинге - Могилевский вагоностроительный завод - железнодорожных колес. До конца года будет поставлено 6 тыс. колес. Подписали соответствующий документ на поставку и под план следующего года - это 20 тыс. колес", - уточнил Петр Пархомчик.

Кроме того, накануне состоялась встреча с руководством компании "Метинвест". "Договорились о поставке 10 карьерных самосвалов грузоподъемностью 136 т. Сумма превышает $12 млн. Срок поставки - четвертый квартал нынешнего - первый квартал следующего года", - отметил гендиректор.-0-