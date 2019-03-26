БелАЗ начал испытания своей техники в Пакистане

26 марта, Минск /Алина Гришкевич - БЕЛТА/. Церемония ввода в эксплуатацию первого в Пакистане карьерного самосвала БелАЗ-75453 грузоподъемностью 45 т состоялась сегодня на цементном заводе в Черате провинции Хайбер-Пахтунхва. Об этом корреспонденту БЕЛТА сообщили в посольстве Беларуси в Пакистане.

"БелАЗ впервые проводит испытания своей техники в южноазиатской стране. Это стало возможным благодаря договоренностям, достигнутым во время визитов на высшем уровне в Беларусь и Пакистан в 2015-2016 годах, активной работе совместной белорусско-пакистанской комиссии по торговому и экономическому сотрудничеству, а также многочисленным мероприятиям делового характера между двумя странами. Поставка первого БелАЗа в Пакистан является примером успешного взаимодействия двух стран в промышленной сфере, обмена передовыми технологиями с пакистанским промышленным комплексом и существенного вклада белорусской стороны в оснащение и развитие цементной и горнодобывающей отрасли этой страны", - считают в посольстве.

В церемонии приняли участие представители БелАЗа, посольства Беларуси в Пакистане, руководство пакистанских компаний Ghulam Faruque Group, Greaves CNG Private Limited, Cherat Cement Company Ltd., бизнесмены. Правительство Пакистана на церемонии представил генеральный менеджер Совета по инженерному развитию Министерства промышленности и продукции Кхуда Букхc.

Первый заместитель директора ОАО "БелАЗ" Василий Шостак провел презентацию технических возможностей белорусской карьерной техники, а также ответил на вопросы руководителей пакистанских компаний.

ОАО "БелАЗ" - управляющая компания холдинга "БелАЗ-Холдинг" (Жодино) - крупнейший мировой производитель карьерных самосвалов большой и особо большой грузоподъемности, а также другого тяжелого транспортного оборудования, применяемого в горнодобывающей и строительной отраслях. По итогам работы компании в 2018 году основная доля продукции поставляется в Россию (58,4%) и другие страны СНГ (27,5%). Среди стран дальнего зарубежья лидерами по закупке техники БелАЗ являются Индонезия, Болгария, Сербия, Эстония.-0-