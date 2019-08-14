БелАЗ начал поставки 90-тонных самосвалов для российского Промышленно-металлургического холдинга

14 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. БелАЗ начал поставки 90-тонных самосвалов для участка "Коксовый", входящего в Промышленно-металлургический холдинг России, сообщили БЕЛТА на предприятии.

Более половины поставленной в этом году партии техники собрано и приступило к работе. Всего в соответствии с договором, подписанным в июне во время международной выставки "Уголь России и Майнинг-2019" в Новокузнецке, на российское предприятие до конца текущего года поступит 21 карьерный самосвал БЕЛАЗ-75581 и 10 - БЕЛАЗ-75585. Новые машины позволят полностью модернизировать парк грузоподъемной техники участка.

ОАО "БелАЗ" - управляющая компания холдинга "БелАЗ-Холдинг" (Жодино) - крупнейший мировой производитель карьерных самосвалов большой и особо большой грузоподъемности, а также другого тяжелого транспортного оборудования, применяемого в горнодобывающей и строительной отраслях.

Компания первой на мировом рынке карьерной техники предложила 90-тонный карьерный самосвал с электромеханической трансмиссией, удовлетворяя спрос на технику с низкой себестоимостью эксплуатации и высокими технико-экономическими показателями.-0-