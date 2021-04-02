БЕЛАЗ намерен расширять сотрудничество с российской группой компаний AV Group

2 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Перспективы долгосрочного сотрудничества, действующие контракты и планы поставок карьерной техники БЕЛАЗ обсуждались во время рабочего визита на Белорусский автомобильный завод представителей российских предприятий, входящих в группу компаний AV Group, сообщили БЕЛТА в пресс-службе ОАО "БЕЛАЗ" - управляющая компания холдинга "БЕЛАЗ-Холдинг".

"Будучи одним из мировых лидеров в области качества и безопасности буровзрывных и горных работ, ГК AV Group является давним стратегическим партнером ОАО "БЕЛАЗ". Это динамично развивающаяся группа компаний, работающая по всей России, СНГ, а также в странах Восточной Европы", - отметили в пресс-службе.

Отдельные компании из структуры ГК AV Group, такие как ООО "Горно-транспортная компания" и ООО "АВ Майнинг", предоставляют услуги для горнодобывающих предприятий Кемеровской и Новосибирской областей по транспортировке горной массы, в том числе и на карьерных самосвалах БЕЛАЗ. В парке техники этих компаний работает порядка 50 самосвалов БЕЛАЗ грузоподъемностью от 130 до 450 т. Среди потребителей транспортных услуг такие крупные предприятия, как АО "Междуречье", ООО "Разрез Первомайский", АО "Черниговец", ООО "Разрез Восточный", ООО "Эльгауголь", ООО "Разрез Кийзасский" и др.

По контракту с ООО "Азот Майнинг Сервис", также входящем в AV Group, ОАО "БЕЛАЗ" отгрузило 15 карьерных самосвалов модели 7555В. Новые 55-тонники будут задействованы в проекте "Северная звезда" по созданию угольного кластера в Красноярском крае. В рамках второго контракта сейчас готовится отгрузка с завода еще 15 карьерных самосвалов БЕЛАЗ-75131, которые в апреле - мае будут отправлены на предприятия Кемеровской области.

"Наше сотрудничество с белорусским производителем карьерных самосвалов находится на самом высоком уровне, - отметил генеральный директор ООО "АВ Майнинг" Дмитрий Дунцев. - Вся движущаяся техника для открытых горных работ у нас - это самосвалы БЕЛАЗ. Из них 55-тонники - самые маленькие, есть также машины грузоподъемностью 130 т, 180 т, 220 т, 240 т и даже 360 т. Что касается последних, то среди подрядчиков, пожалуй, мы единственные, у кого есть карьерные самосвалы такого класса грузоподъемности. А БЕЛАЗ серии 7513 - вообще универсальная машина. Неслучайно горняки называют ее "автомат Калашникова" - бери и эксплуатируй. Поэтому при выборе новых 130-тонников мы рассматривали только БЕЛАЗы. Во времена бурного развития рынка аутсорсеров Белорусский автомобильный завод для нас - важнейший стратегический партнер".

На совместном рабочем совещании с участием топ-менеджеров ОАО "БЕЛАЗ", АО "Азот-Взрыв", ООО "АВ Майнинг", АО "ТД "БЕЛАЗ" и ООО "БЕЛАЗ-24" стороны провели детальные консультации по эксплуатации действующего в компаниях AV Group парка техники БЕЛАЗ, обсудили текущие вопросы взаимодействия и наметили дальнейшие шаги по расширению сотрудничества на ближайшие пять лет.

"С техникой БЕЛАЗ планируем получить новый для нас опыт эксплуатации карьерных машин в самых сложных климатических условиях, в том числе в условиях Крайнего Севера, - подчеркнул управляющий директор АО "Азот-Взрыв" Илья Черниловский. - Надеемся, что он будет столь же позитивным, как и текущий опыт использования этих машин в других регионах России. Уверен, что и в дальнейшем партнерские отношения AV Group с Белорусским автомобильным заводом получат свое развитие в новых взаимовыгодных проектах".

ОАО "БЕЛАЗ" - управляющая компания холдинга "БЕЛАЗ-Холдинг" - крупнейший мировой производитель карьерных самосвалов и транспортного оборудования для горнодобывающей и строительной промышленности. Занимает около 30% мирового рынка карьерных самосвалов особо большой грузоподъемности. Производит самый крупный в мире карьерный самосвал грузоподъемностью 450 т.-0-