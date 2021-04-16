БЕЛАЗ откроет Центр компетенций в Санкт-Петербургском горном университете

16 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Генеральный директор ОАО "БЕЛАЗ" Сергей Никифорович и ректор Санкт-Петербургского горного университета (СПГУ) Владимир Литвиненко подписали соглашение о сотрудничестве. Уже в сентябре в одном из крупнейших российских вузов по горному делу начнут работать современные специализированные аудитории, оснащенные эксклюзивным оборудованием, сообщили БЕЛТА в пресс-службе белорусского предприятия.

"Инновационный Центр компетенций компании БЕЛАЗ создадут на примере лучших технологических решений в машиностроении, цифровых и информационных технологий в горной отрасли. Это уникальное структурное подразделение поднимет на новый уровень образовательную и научно-практическую подготовку студентов СПГУ и повышающих квалификацию на базе университета специалистов и руководителей предприятий, эксплуатирующих технику БЕЛАЗ. Здесь же будут проводиться научные исследования по приоритетным направлениям развития в горнотехнической отрасли. Результаты этой работы послужат основой эффективных предложений и рекомендаций в области добычи", - рассказали в пресс-службе.

БЕЛАЗ и СПГУ имеют успешный опыт сотрудничества, и каждый обладает большим опытом эксплуатации техники и фундаментальными знаниями в горнодобывающей отрасли.

В центре совместными усилиями БЕЛАЗа и ГК "Цифра" будут созданы лаборатории цифрового горного производства. "В город на Неве прибудет по-настоящему эксклюзивное оборудование, предоставленное надежными партнерами БЕЛАЗа, - многочисленные стенды и динамический автотренажер. ГК "Цифра", являясь одним из технологических партнеров компании БЕЛАЗ по реализации данного проекта, предоставит горному университету рабочее место оператора дистанционно пилотируемой и роботизированной карьерной техники. У студентов и специалистов горных предприятий, которые будут проходить здесь курсы повышения квалификации, появится возможность непосредственно из аудитории центра в реальном времени управлять погрузочно-доставочными роботизированными комплексами на горных предприятиях и полигоне БЕЛАЗа. Кроме того, занятия на симуляторах БЕЛАЗ позволят на практике ознакомиться с работой интеллектуальных систем контроля эксплуатации карьерной техники", - отметили на предприятии.

Особенность центра - использование технологий виртуальной реальности. При помощи VR-оборудования можно моделировать нештатные ситуации, которые зачастую воспроизвести в жизни либо опасно, либо слишком дорого. С помощью таких технологий студенты могут детально изучить не только принцип работы карьерной техники, но и увидеть реальные устройства без разрезных моделей или макетов.

"Сегодня на горнодобывающих предприятиях востребованы профессионалы со знаниями об устройстве современной техники, которая участвует в производственном процессе. При этом следует понимать, что она постоянно совершенствуется, модернизируется, становится более сложной. И для того чтобы повысить эффективность ее эксплуатации, избежать ошибок, специалистам, конечно же, необходимо получать новые знания. Именно поэтому мы хотим создать в Петербурге площадку, где можно было бы проводить и практические занятия для обучения студентов, и курсы повышения квалификации для потребителей нашей продукции. Выбор горного университета не случаен, это наш стратегический партнер, который не только готовит кадры для горнодобывающей отрасли, но также является инициатором внедрения системы профессиональной аттестации инженеров", - сказал Сергей Никифорович.

Сергей Никифорович

Ректор Санкт-Петербургского горного университета отметил, что современный рынок труда стал более требователен к молодым специалистам. "У выпускников технических вузов сегодня уже нет времени на длительную адаптацию к производству, а значит, университет, если он претендует на статус флагманского, должен предоставить своим студентам возможность получить не только знания, но и все необходимые профессиональные навыки. Мы должны постоянно работать над формированием комфортной для получения знаний среды, развитием материальной базы. Это один из наших приоритетов", - подчеркнул Владимир Литвиненко.

Разработана дорожная карта проекта, согласно которой инновационный Центр компетенций компании БЕЛАЗ откроется уже к началу следующего учебного года. Планируется, что церемония торжественного открытия будет приурочена ко Дню машиностроителя (26 сентября).

ОАО "БЕЛАЗ" - управляющая компания холдинга "БЕЛАЗ-Холдинг" - крупнейший мировой производитель карьерных самосвалов и транспортного оборудования для горнодобывающей и строительной промышленности. Занимает около 30% мирового рынка карьерных самосвалов особо большой грузоподъемности. Производит самый крупный в мире карьерный самосвал грузоподъемностью 450 т.-0-

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