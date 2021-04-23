БЕЛАЗ открыл учебные аудитории в российском техническом университете "МИСиС"

Открывали аудитории Чрезвычайный и Полномочный Посол Республики Беларусь в Российской Федерации Владимир Семашко, генеральный директор ОАО "БЕЛАЗ" Сергей Никифорович, первый проректор НИТУ "МИСиС" Сергей Салихов. Фото БЕЛАЗ

23 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Две учебные аудитории БЕЛАЗ - "Гидравлика. Гидромеханика" и "Эксплуатация автомобилей" - в торжественной обстановке открыли в Национальном исследовательском технологическом университете "МИСиС" (Россия), сообщили БЕЛТА в пресс-службе предприятия.

Почетными гостями церемонии открытия стали Чрезвычайный и Полномочный Посол Беларуси в России Владимир Семашко, генеральный директор ОАО "БЕЛАЗ" Сергей Никифорович, генеральный директор АО "ТД "БЕЛАЗ" Алексей Лямин.

Новые специализированные аудитории укомплектованы современным оборудованием и необходимыми наглядными материалами. В аудитории "Гидравлика. Гидромеханика" студенты университета будут изучать гидравлику карьерного самосвала на стендах, которые позволяют задавать любые параметры во время работы карьерного самосвала БЕЛАЗ.

Аудитория "Эксплуатация автомобилей" оснащена динамическим тренажером, который имитирует работу самосвала в условиях реального карьера и состоит из двух модулей - компьютерного для инструктора и водительской кабины.

Созданные в НИТУ "МИСиС" по инициативе БЕЛАЗа учебные аудитории поднимут на новый уровень подготовку специалистов для предприятий, эксплуатирующих карьерную технику БЕЛАЗ, повысят конкурентоспособность выпускников технического университета на рынке труда.

"Сегодня на горнодобывающих предприятиях востребованы профессионалы, обладающие реальными знаниями об устройстве современной техники, которая участвует в производственном процессе. При этом следует понимать, что она постоянно совершенствуется, модернизируется, становится более сложной. И чтобы повысить эффективность ее эксплуатации, избежать ошибок, специалистам, конечно же, необходимы более глубокие знания, полученные в таких современных аудиториях", - отметил Сергей Никифорович, говоря о важности образовательных проектов, реализуемых БЕЛАЗом с российскими вузами.

ОАО "БЕЛАЗ" - управляющая компания холдинга "БЕЛАЗ-Холдинг" - крупнейший мировой производитель карьерных самосвалов и транспортного оборудования для горнодобывающей и строительной промышленности. Занимает около 30% мирового рынка карьерных самосвалов особо большой грузоподъемности. Производит самый крупный в мире карьерный самосвал грузоподъемностью 450 т.-0-

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