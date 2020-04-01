БЕЛАЗ отправил в Армению карьерные самосвалы

ПогодаПогода
КурсыКурсы
ТВ-гид ТВ-гид
ГороскопГороскоп
Фотохроника Фотохроника
ГОСОРГАНЫГОСОРГАНЫ
Президент Беларуси
Совет Министров
Совет Республики
Палата представителей
Конституционный суд
Верховный суд
Комитет государственного контроля
Генеральная прокуратура
Национальный банк
Министерство архитектуры и строительства
Министерство внутренних дел
Министерство ЖКХ
Министерство здравоохранения
Министерство иностранных дел
Министерство информации
Министерство культуры
Министерство лесного хозяйства
Министерство по налогам и сборам
Министерство образования
Министерство обороны
Министерство природных ресурсов
Министерство промышленности
Министерство связи и информатизации
Министерство сельского хозяйства
Министерство спорта и туризма
Министерство антимонопольного регулирования и торговли
Министерство транспорта и коммуникаций
Министерство труда и социальной защиты
Министерство по чрезвычайным ситуациям
Министерство финансов
Министерство экономики
Министерство энергетики
Министерство юстиции
Госкомитет по имуществу
Госкомитет по науке и технологиям
Госкомитет по стандартизации
Госкомитет судебных экспертиз
Государственный пограничный комитет
Государственный таможенный комитет
Национальный статистический комитет
Следственный комитет
Брестский облисполком
Витебский облисполком
Гомельский облисполком
Гродненский облисполком
Минский облисполком
Могилевский облисполком
Минский горисполком
Среда, 1 апреля 2020
Минск Сплошная облачность +2°C
Версия для слабовидящих
Белта +
Новости
19:05 Для беременных организовали онлайн-школу Общество
18:57 Вторая группа белорусских легкоатлетов вернулась со сборов в Кисловодске Спорт
18:44 Самолет из Дубая с белорусами и иностранцами приземлился в Национальном аэропорту Минск Общество
18:16 Неизвестный сообщил о минировании всех находящихся в Пулково самолетов В мире
18:15 Дни скидок пройдут в торговле Минска в апреле Регионы
18:00 Изоляция контактов первого уровня не оказывает существенного влияния на работу системы здравоохранения - Минздрав Общество
17:52 План мероприятий по профилактике коронавируса утвержден в Гродно Регионы
17:49 БГУ проведет дни открытых дверей онлайн Технологии
17:45 БЕЛАЗ отправил в Армению карьерные самосвалы Экономика
17:29 Максимум фасованного товара, дистанция в очереди не менее 1 м - рекомендации Брестского облисполкома Регионы
17:25 В Могилеве пресекли незаконную торговлю медицинскими масками Происшествия
17:22 Белорусы могут вылететь из КНР в субботу по маршруту Шанхай-Париж-Минск Общество
17:12 Белорусской разработкой для снижения аварий при ремонте дорог заинтересовались Россия и Украина Общество
17:00 Спектакль-концерт Купаловского "Вельтмайстар-акардэон" посмотрели онлайн около 7 тыс. зрителей Технологии
16:58 Гомельские предприятия выделяют средства на поддержку медиков Регионы
16:53 Мингорисполком и облисполкомы проведут 4 апреля прямые телефонные линии Общество
16:52 Механизатор в Горецком районе слил из трактора 100 л дизтоплива Происшествия
16:44 В Конго из-за обрыва линии электропередачи погибли 20 человек В мире
16:40 Двое минчан обвиняются в совершении преступлений с особой жестокостью Происшествия
16:38 Искусство на карантине: пользователи соцсетей воссоздают дома шедевры живописи Калейдоскоп
16:35 Уголовное дело возбуждено по факту ДТП в Кобрине с участием кроссовера и автобуса Происшествия
16:29 Землетрясение магнитудой 5,3 произошло в Китае В мире
16:27 Белорусские таможенники пресекли незаконный ввоз в Россию более 19 т груш Происшествия
16:06 Россельхознадзор снял ограничения на поставки продукции предприятия "Данон Пружаны" Экономика
16:06 Беларусь планирует принять участие в клинических наблюдениях ВОЗ по лечению COVID-19 Общество
15:51 Аналитик БИСИ: инициатива о встрече лидеров ЕАЭС отвечает современным вызовам Политика
15:47 Совмин утвердил порядок профаттестации в сфере ЖКХ Общество
15:44 Минчанин похитил из торгового центра спортивную одежду и продал ее на ближайшем рынке Происшествия
15:44 Треть продукции предприятий Минпрома инновационная Экономика
15:34 Троих обвиняемых по делу о взрывах во время салюта в Минске начнут судить 2 апреля Происшествия
Все новости
Все новости
Экономика
01 апреля 2020, 17:45

БЕЛАЗ отправил в Армению карьерные самосвалы

Самосвал БЕЛАЗ-75585. Фото предприятия
Самосвал БЕЛАЗ-75585. Фото предприятия

1 апреля, Минск /Юлия Неманкова - БЕЛТА/. БЕЛАЗ отправил три самосвала в Армению, сообщили БЕЛТА в пресс-службе предприятия.

Самосвалы БЕЛАЗ-75585 грузоподъемностью 90 т пополнили парк техники Соткского рудника (компания "Геопромайнинг Голд") в Армении. "Это не первые белорусские карьерные самосвалы на руднике. Здесь с высокой эффективностью уже работают 130-тонные БЕЛАЗы. Когда возник вопрос о закупке новой техники, выбор был сделан в пользу наших машин, как оптимального варианта соотношения цены и качества", - отметили в пресс-службе.

Сегодня один самосвал находится в стадии наладки всех систем и в ближайшее время будет пущен в эксплуатацию. До конца апреля к нему присоединятся еще две машины. Монтаж самосвалов проводят специалисты технического сервиса предприятия-производителя.

Карьерники БЕЛАЗ-75585 оснащены дизельным двигателем мощностью до 1200 лошадиных сил. Для улучшения надежности основных несущих элементов самосвала использованы новые высокопрочные стали, а в наиболее напряженных местах - литые элементы. "Как показывает практика, а БЕЛАЗы с приводом этого типа уже работают в российских компаниях "Русал", "Стройсервис" и "Мечел", они полностью отвечают запросам самых требовательных клиентов", - подчеркнули на предприятии.

Соткский рудник - золоторудное месторождение, самое крупное на территории Армении по добыче чистого золота, запасы которого оцениваются более чем в 120 т.

ОАО "БЕЛАЗ" - управляющая компания холдинга "БЕЛАЗ-Холдинг" - крупнейший мировой производитель карьерных самосвалов и транспортного оборудования для горнодобывающей и строительной промышленности. Занимает около 30% мирового рынка карьерных самосвалов особо большой грузоподъемности. Производит самый большой в мире карьерный самосвал грузоподъемностью 450 т.-0-

Подписывайтесь на нас в
Яндекс.Дзен, Telegram и Viber!
Теги
машиностроение предприятие экспорт
Новости рубрики Экономика
Фото из архива Россельхознадзор снял ограничения на поставки продукции предприятия "Данон Пружаны"
Фото из архива Треть продукции предприятий Минпрома инновационная
Фото из архива "Интеллект-Лизинг" стал партнером программы Банка развития по финансовой поддержке МСП
Фото из архива Условия договоров госзакупки лекарств и медизделий можно изменить до 1 июля - МАРТ
Фото из архива Финансирование научно-технических программ в 2019 году составило Br114 млн
Фото из архива Беларусь снижает экспортные пошлины на нефть и нефтепродукты
Главное
Александр Лукашенко и Наталья Кочанова Лукашенко обсудил с Кочановой подготовку к выборам, ситуацию в экономике и тему коронавируса
Кочанова провела переговоры с руководством Европейского регионального бюро ВОЗ
Специалисты прокомментировали ситуацию с поставками импортного сырья в Беларусь в условиях пандемии
Три "Жемчужины" в ожерелье! В столичном комплексе "Минск Мир" - новоселья, акция и активное строительство
Топ-новости
Изоляция контактов первого уровня не оказывает существенного влияния на работу системы здравоохранения - Минздрав
Постановление Совмина: рост цен на товары и тарифов на услуги - не более 0,5% ежемесячно
Более 32 тыс. тестов на коронавирус проведено в Беларуси
Депутат: от арендодателей-частников ждут послаблений для пострадавшего от коронавируса бизнеса
Самолет из Дубая с белорусами и иностранцами приземлился в Национальном аэропорту Минск
Выплаты ветеранам ко Дню Победы стартуют 1 апреля
Беларусь призвала Литву к самообладанию и эффективному взаимодействию в борьбе с коронавирусом
В Беларуси вводится запрет на вывоз гречки, лука и чеснока
Белорусы могут вылететь из КНР в субботу по маршруту Шанхай-Париж-Минск
Белорусские вузы проводят дни открытых дверей онлайн
Дни скидок пройдут в торговле Минска в апреле
Лучшие фото БЕЛТА в марте
До +11°С ожидается по югу Беларуси 2 апреля
"Белпочта" приостановила работу сервиса по перенаправлению международных посылок в почтоматы
Ученые обнаружили эффективные антитела, способные блокировать COVID-19
Релама
С нами интереснее
тв программа тв программа
гороскоп гороскоп
курсы курсы
погода погода
Темы Все темы
Распространение коронавируса Национальный тренд - ЭКОЛОГИЯ Беларусь помнит Спецрепортаж БЕЛТА Парламент 7.0: Новый импульс Специальный проект БЕЛТА и ОАО "Белинвестбанк"
Белорусское телеграфное агентство
Спецпроекты
Экспертная среда Судьбы, сложенные в треугольник Страницы белорусского спорта Партизанская летопись Суверенная Беларусь: Эпоха достижений Парад в День Независимости-2019 Хроника Победы Минск и Минчане Традиции суверенной Беларуси Плакаты БелТА Атомная энергетика
Реклама
Реклама на БЕЛТА
Клиентам
Вход для подписчиков Продукты и услуги Разработка сайтов Новостной информер
Агентство
Об агентстве Контакты Электронные обращения Карьера в БелТА Партнеры Логотип БелТА Сообщить о работе сайта
RSS ВК facebook twitter odnoklassniki Instagram YouTube Telegram Viber Zen.yandex
Свежие новости Беларуси
БЕЛТА - Новости Беларуси, © Авторское право принадлежит БЕЛТА, 1999-2020гг.
Гиперссылка на источник обязательна. Условия использования материалов.
- размещаются материалы рекламно-информационного характера.