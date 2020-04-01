БЕЛАЗ отправил в Армению карьерные самосвалы

1 апреля, Минск /Юлия Неманкова - БЕЛТА/. БЕЛАЗ отправил три самосвала в Армению, сообщили БЕЛТА в пресс-службе предприятия.

Самосвалы БЕЛАЗ-75585 грузоподъемностью 90 т пополнили парк техники Соткского рудника (компания "Геопромайнинг Голд") в Армении. "Это не первые белорусские карьерные самосвалы на руднике. Здесь с высокой эффективностью уже работают 130-тонные БЕЛАЗы. Когда возник вопрос о закупке новой техники, выбор был сделан в пользу наших машин, как оптимального варианта соотношения цены и качества", - отметили в пресс-службе.

Сегодня один самосвал находится в стадии наладки всех систем и в ближайшее время будет пущен в эксплуатацию. До конца апреля к нему присоединятся еще две машины. Монтаж самосвалов проводят специалисты технического сервиса предприятия-производителя.

Карьерники БЕЛАЗ-75585 оснащены дизельным двигателем мощностью до 1200 лошадиных сил. Для улучшения надежности основных несущих элементов самосвала использованы новые высокопрочные стали, а в наиболее напряженных местах - литые элементы. "Как показывает практика, а БЕЛАЗы с приводом этого типа уже работают в российских компаниях "Русал", "Стройсервис" и "Мечел", они полностью отвечают запросам самых требовательных клиентов", - подчеркнули на предприятии.

Соткский рудник - золоторудное месторождение, самое крупное на территории Армении по добыче чистого золота, запасы которого оцениваются более чем в 120 т.

ОАО "БЕЛАЗ" - управляющая компания холдинга "БЕЛАЗ-Холдинг" - крупнейший мировой производитель карьерных самосвалов и транспортного оборудования для горнодобывающей и строительной промышленности. Занимает около 30% мирового рынка карьерных самосвалов особо большой грузоподъемности. Производит самый большой в мире карьерный самосвал грузоподъемностью 450 т.-0-