БелАЗ отправил в Индию вторую партию карьерных самосвалов

25 февраля, Минск /Юлия Неманкова - БЕЛТА/. Вторая партия карьерных самосвалов БелАЗ-75137 отправилась в Индию, сообщили БЕЛТА в пресс-службе ОАО "БелАЗ" - управляющая компания холдинга "БелАЗ-Холдинг".

Во второй партии восемь машин грузоподъемностью 136 т. В январе индийским потребителям была отгружена первая партия самосвалов БелАЗ, которая сегодня находится в стадии монтажа и сборки. Поставки машин осуществляются согласно крупному контракту на 77 карьерных самосвалов, подписанного в октябре 2019 года с компанией Coal India Limited.

В непосредственной близости от угольного карьера Gerva, на разработке которого будут задействованы БелАЗы, продолжается строительство сервисного центра по обслуживанию белорусских карьерных самосвалов. Уже возведено ограждение, выполнена планировка территории, выдана проектная документация на проведение работ и начато возведение корпусов. Согласно договоренностям с индийской стороной, БелАЗ будет поставлять запчасти и заниматься сервисным обслуживанием на протяжении 8 лет эксплуатации техники.

Самосвалы серии 7513 пользуются большой популярностью у горнодобывающих компаний мира. Эта модель составляет 27% от общего количества проданной в 2019 году техники БелАЗ.

Государственная угледобывающая корпорация Coal India Limited, на долю которой приходится 81% угледобычи в Индии, занимает 2-е место по добыче угля в мире. Ежегодно в стране добывается более 500 млн т угля. Правительством Индии поставлена задача по добыче 1 млрд т угля к 2025 году.

ОАО "БелАЗ" - управляющая компания холдинга "БелАЗ-Холдинг" - крупнейший мировой производитель карьерных самосвалов и транспортного оборудования для горнодобывающей и строительной промышленности. Занимает около 30% мирового рынка карьерных самосвалов особо большой грузоподъемности. Производит самый большой в мире карьерный самосвал грузоподъемностью 450 т.-0-