БелАЗ отправляет в Индию первую партию самосвалов

29 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Первая партия карьерных самосвалов БелАЗ-75137 отправляется в Индию, сообщили БЕЛТА в пресс-службе ОАО "БелАЗ" - управляющая компания холдинга "БелАЗ-Холдинг".

В первой партии восемь машин. Уже отгружено четыре самосвала, еще четыре планируется отправить в Индию до конца января. Это часть крупного контракта на 77 карьерных самосвалов, который был подписан в октябре 2019 года с индийской компанией Coal India Limited.

"Индийский рынок является перспективнейшим направлением для Белорусского автомобильного завода, а поставка карьерных самосвалов в открытый угольный карьер Gevra - первый уверенный шаг в наращивании присутствия БелАЗа на рынке Индии", - отметили на предприятии.

В непосредственной близости от карьера продолжается строительство современного сервисного центра по обслуживанию белорусских карьерных самосвалов. Согласно договоренностям с индийской стороной, БелАЗ будет поставлять запчасти и заниматься сервисным обслуживанием на протяжении 8 лет эксплуатации техники.

Самосвалы серии 7513 пользуются большой популярностью у горнодобывающих компаний мира. Эта модель составляет 27% от общего количества проданной в 2019 году техники БелАЗ.

Государственная угледобывающая корпорация Coal India Limited, на долю которой приходится 81% угледобычи в Индии, занимает 2-е место по добыче угля в мире. Ежегодно в стране добывается более 500 млн т угля. Правительством Индии поставлена задача по добыче 1 млрд т угля к 2025 году.

ОАО "БелАЗ" - управляющая компания холдинга "БелАЗ-Холдинг" - крупнейший мировой производитель карьерных самосвалов и транспортного оборудования для горнодобывающей и строительной промышленности. Занимает около 30% мирового рынка карьерных самосвалов особо большой грузоподъемности. Производит самый большой в мире карьерный самосвал грузоподъемностью 450 т.-0-