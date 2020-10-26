БЕЛАЗ ожидает увеличения выпуска техники и оживления на мировом рынке угля

26 октября, Жодино /Корр. БЕЛТА/. ОАО "БЕЛАЗ" - управляющая компания холдинга "БЕЛАЗ-Холдинг" ожидает оживления на мировом рынке угля и увеличения выпуска техники, сообщил сегодня журналистам генеральный директор предприятия Сергей Никифорович, передает корреспондент БЕЛТА.

"В этом году есть определенные моменты, связанные с падением объемов производства. Связано это в первую очередь с пандемией, прослеживалась тенденция снижения цен на коксующий, энергетический уголь. Сегодня просматривается определенное оживление на этом рынке. И у нас есть определенное видение того, что объемы производства промышленной продукции также будут увеличиваться", - сказал Сергей Никифорович.

По его словам, БЕЛАЗ сегодня, как и в другие дни, работает в штатном режиме, сотрудники на своих рабочих местах.

"Поставлены сменно-суточные задания, они выполняются в полном объеме. Мы как наниматель обеспечиваем все свои обязательства, которые прописаны в контрактах и коллективом договоре. Сотрудники предприятия также выполняют все свои обязанности согласно контрактам", - отметил гендиректор предприятия.

Сергей Никифорович заявил, что работники БЕЛАЗа однозначно не выступали с призывами к забастовками. "Вбросы в социальные сети, Telegram-каналы осуществляются теми людьми, которые не имеют никакого понятия о нашем предприятии и о том, как устроена система управления и работа на БЕЛАЗе", - считает он.-0-

Фото Сергея Шелега