БелАЗ планирует расширить присутствие на рынке Индонезии

9 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. ОАО "БелАЗ" планирует расширить сотрудничество с ключевыми партнерами на рынке Индонезии, сообщили БЕЛТА на предприятии.

Компания стала платиновым спонсором конференции Coaltrans Asia, проходившей в конце июня в индонезийском городе Нуса-Дуа. Белорусского производителя карьерной техники на мероприятии представлял официальный дилер в Юго-Восточной Азии компания Belazia Pte. Ltd. Достигнуты договоренности о встречах в расширенном формате для дальнейшей проработки вариантов взаимодействия. В частности, с ведущими предприятиями Индонезии обсуждались преимущества перехода от использования самосвалов грузоподъемностью 90 т к 130-тонникам.

Фото МАЗ

БелАЗ вышел на рынок Индонезии в 2012 году. И если сначала это были карьерные самосвалы малой грузоподъемности (45 и 55 т), то в 2016 году осуществлена поставка уже 110-тонных, весной 2018 года - 130-тонных машин.

ОАО "БелАЗ" - управляющая компания холдинга "БелАЗ-Холдинг" (Жодино) - крупнейший мировой производитель карьерных самосвалов большой и особо большой грузоподъемности, а также другого тяжелого транспортного оборудования, применяемого в горнодобывающей и строительной отраслях.-0-