БелАЗ планирует расширить присутствие на рынке Индонезии

9 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. ОАО "БелАЗ" планирует расширить сотрудничество с ключевыми партнерами на рынке Индонезии, сообщили БЕЛТА на предприятии.
Компания стала платиновым спонсором конференции Coaltrans Asia, проходившей в конце июня в индонезийском городе Нуса-Дуа. Белорусского производителя карьерной техники на мероприятии представлял официальный дилер в Юго-Восточной Азии компания Belazia Pte. Ltd. Достигнуты договоренности о встречах в расширенном формате для дальнейшей проработки вариантов взаимодействия. В частности, с ведущими предприятиями Индонезии обсуждались преимущества перехода от использования самосвалов грузоподъемностью 90 т к 130-тонникам.
БелАЗ вышел на рынок Индонезии в 2012 году. И если сначала это были карьерные самосвалы малой грузоподъемности (45 и 55 т), то в 2016 году осуществлена поставка уже 110-тонных, весной 2018 года - 130-тонных машин.
ОАО "БелАЗ" - управляющая компания холдинга "БелАЗ-Холдинг" (Жодино) - крупнейший мировой производитель карьерных самосвалов большой и особо большой грузоподъемности, а также другого тяжелого транспортного оборудования, применяемого в горнодобывающей и строительной отраслях.-0-
|Нацбанк
|Лучшие курсы
|Покупка
|Продажа
|EUR
|2.2971 BYN
|2.293 BYN
|2.299 BYN
|USD
|2.0498 BYN
|2.047 BYN
|2.05 BYN
|RUB
|3.2125 BYN
|3.206 BYN
|3.216 BYN