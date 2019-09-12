БелАЗ планирует увеличить долю поставок в страны СНГ до 20%, дальнего зарубежья - до 35%

12 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. БелАЗ планирует увеличить долю поставок техники в страны СНГ до 20%, дальнего зарубежья - до 35%. Об этом сообщил журналистам первый заместитель генерального директора предприятия Олег Степук, передает корреспондент БЕЛТА.

Рынок Содружества является стратегическим для БелАЗа, в частности 60% техники поставляется в Россию. В целом же на долю стран СНГ приходится примерно 14% экспорта техники белорусского гиганта. Еще 26% - это доля стран дальнего зарубежья. "Перед нами стоит задача, сохранив рынок Российской Федерации, за счет наращивания производства карьерных самосвалов увеличить свою долю в том числе в странах постсоветского пространства с 14% до 18-20% и долю в странах дальнего зарубежья до 35%", - сказал Олег Степук.

Отвечая на вопросы журналистов, он рассказал о сотрудничестве со странами Африки: "Мы присутствуем в ЮАР, Зимбабве, Марокко, Анголе, Конго. В этих странах есть наши представительства. Конечно же, работаем и по тем странам, где нас еще нет".

В целом по итогам января-июля текущего года продукция Белорусского автомобильного завода, в том числе 623 единицы техники, поставлена в 25 стран мира. Доля большегрузной техники предприятия (карьерные самосвалы и спецтехника) в общем объеме реализации техники по итогам января-августа составила 67,9%, что в сравнении с годовыми значениями является максимальной за всю историю завода. В планах предприятия крупные отгрузки в Индонезию, Индию, Алжир, Сербию. Прогнозируется наращивание поставок техники в Боснию и Герцеговину, Польшу.

ОАО "БелАЗ" - управляющая компания холдинга "БелАЗ-Холдинг" - крупнейший мировой производитель карьерных самосвалов большой и особо большой грузоподъемности, а также другого тяжелого транспортного оборудования, применяемого в горнодобывающей и строительной отраслях.-0-