БЕЛАЗ подписал контракт о поставке в Индию 96 самосвалов

30 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. БЕЛАЗ и индийская государственная компания Coal India заключили контракт на поставку 96 белорусских карьерных самосвалов грузоподъемностью 220 т. Документ был подписан во время визита министра промышленности Петра Пархомчика и генерального директора БЕЛАЗа Сергея Никифоровича в город Колката, сообщили БЕЛТА в белорусском посольстве в Индии.

Во время визита также состоялись переговоры белорусской делегации с руководством индийской компании, представителями деловых кругов и правительства штата Западная Бенгалия.

"Подписание данного крупнейшего контракта на поставку в Южную Азию белорусской карьерной техники является результатом многолетней работы ОАО "БЕЛАЗ" и Посольства Беларуси в Индии по продвижению на индийский рынок продукции флагмана белорусской промышленности. Согласно имеющимся договоренностям, первая партия техники из шести единиц будет отгружена в первом - начале второго кварталов текущего года, по результатам испытания которой будет принято решение о сроках поставки основной партии карьерных самосвалов", - рассказали в дипмиссии.

В 2020 году БЕЛАЗ поставил этой же компании 77 карьерных самосвалов грузоподъемностью 136 т. Более половины из них собрана и уже эксплуатируется на индийских угольных карьерах.-0-

Фото посольства Беларуси в Индии