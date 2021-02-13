БЕЛАЗ поставил 130-тонные самосвалы в Казахстан

13 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. На монтажной площадке технопарка разреза "Восточный" АО "ЕЭК" Евразийской Группы (ERG) в Павлодарской области (Казахстан) завершается сборка трех пополнивших угольное предприятие карьерных самосвалов БЕЛАЗ грузоподъемностью 130 т. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе белорусского завода.

"Новые карьерные самосвалы БЕЛАЗ-75131 поступили на разрез согласно действующему соглашению о стратегическом партнерстве между БЕЛАЗом и компанией ERG. Уже в ближайшее время 130-тонники присоединятся к семи своим собратьям, которые уже два года эксплуатируются на циклично-поточных вскрышных участках разреза, заслужив у экибастузских горняков репутацию надежных и высокопроизводительных карьерных машин, - подчеркнули в пресс-службе. - БЕЛАЗ всегда очень внимательно относится к запросам потребителей своей продукции, поэтому оперативно учел в конструкции и комплектации новых самосвалов пожелания угледобытчиков "Восточного".

Завершить сборку новых БЕЛАЗов планируется во второй половине февраля.

Белорусская техника, поступившая на казахстанское предприятие, имеет ряд преимуществ: эффективный двигатель и трансмиссию с электронным управлением, высокую маневренность и повышенную проходимость. Машины оборудованы системами контроля загрузки, давления в шинах, видеокамерами четырехстороннего обзора и другими умными девайсами.

"БЕЛАЗ-75131 является надежным карьерным самосвалом, конструкция которого базируется на внедрении инноваций по целому ряду силовых компонентов, узлов, систем, и предназначен для перевозки горной массы в сложных горнотехнических условиях глубоких карьеров, каким является и наш разрез. К тому же машину можно эксплуатировать при температуре от минус 45 до плюс 45 градусов, для нашего резко континентального климата это очень важно", - отметил начальник колонны технологического транспорта разреза "Восточный" Дмитрий Русаков.

ОАО "БЕЛАЗ" - управляющая компания холдинга "БЕЛАЗ-Холдинг" - крупнейший мировой производитель карьерных самосвалов и транспортного оборудования для горнодобывающей и строительной промышленности. Занимает около 30% мирового рынка карьерных самосвалов особо большой грузоподъемности. Производит самый крупный в мире карьерный самосвал грузоподъемностью 450 т.-0-